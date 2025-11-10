Βορίζια: Καρέ καρέ η αιματηρή συμπλοκή - Οι τελευταίες στιγμές του Φανούρη Καργάκη

Σε μόλις δύο λεπτά εκτυλίχθηκε η φονική επίθεση που συγκλόνισε τα Βορίζια το πρωί της 1ης Νοεμβρίου, ενώ συνολικά η υπόθεση εξελίχθηκε σχεδόν σε 17 λεπτά, από τη στιγμή που ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης έφυγε από το σπίτι του μέχρι τη μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο σε ημιθανή κατάσταση. Η τραγωδία, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, αποκτά νέα διάσταση χάρη στην ανάλυση του οπτικού υλικού από κάμερα ασφαλείας.

Η κάμερα, που βρίσκεται στην είσοδο των Βοριζίων από την πλευρά του Ζαρού, κατέγραψε με ακρίβεια τις κινήσεις των οχημάτων, τόσο του θύματος όσο και της χήρας, παρέχοντας κρίσιμα στοιχεία για την προανάκριση. Το οπτικό υλικό επιτρέπει την ακριβή χρονολόγηση των γεγονότων, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα και την ένταση της αιματοχυσίας που σημειώθηκε στην περιοχή, αναφέρει ρεπορτάζ του Cretalive.

Καρέ καρέ η συμπλοκή

Στις 11:14 το πρωί ο Φανούρης Καργάκης εξήλθε της οικίας του, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του, ένα μαύρο 4χ4, και κινήθηκε δυτικά του οικισμού, προς το σημείο της αιματοχυσίας. Στα 2 λεπτά είχαν ήδη πέσει οι πυροβολισμοί. Στις 11.16, η ίδια κάμερα, καταγράφει την κίνηση ενός γκρι τζιπ να κατευθύνεται προς την έξοδο για Ζαρό. Το εν λόγω όχημα είχε δεχθεί πυρά από την ένοπλη συμπλοκή που είχε προηγηθεί με αποτέλεσμα να σκάσει το λάστιχο του.

Στις 11:20 εξέρχεται της οικίας τους η χήρα του Φανούρη Καργάκη, η οποία μιλάει στο κινητό τηλέφωνο. Η γυναίκα τρέχει προς τον κεντρικό δρόμο με κατεύθυνση προς τον τόπο της συμπλοκής.

Στις 11:23 καταγράφεται ένα λευκό 4Χ4 εντός του οποίου επιβαίνουν οδηγός και συνοδηγός να κινείται εντός του χωριού, με κατεύθυνση ανατολικά προς την έξοδο των Βοριζίων. Τρία λεπτά αργότερα το ίδιο όχημα καταγράφεται να κινείται από κάθετο δρόμο της οικίας του θύματος, δυτικά, προς το σημείο της συμπλοκής.

Στις 11:31 οι κάμερες ασφαλείας «πιάνουν» την …τελευταία έξοδο. Το λευκό 4χ4 κινείται εκ νέου στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων, με κατεύθυνση ανατολικά, προς Ζαρό. Διακρίνεται ότι η πόρτα της καρότσας είναι ανοιχτή και πάνω διακρίνεται ένας άνθρωπος να είναι γονυπετής και με το χέρι του να συγκρατεί δεύτερο άτομο, το οποίο είναι ξαπλωμένο στην καρότσα. Διακρίνεται, κατά την επισκόπηση της Αστυνομίας, το πόδι του, στην άκρη της καρότσας.

Cretalive

Κατά την Ασφάλεια Ηρακλείου, στην καρότσα μεταφέρεται ημιθανής ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης. Ο άνθρωπος που είναι δίπλα του και του κρατάει το χέρι είναι ο 48χρονος συγγενής του, ο οποίος προφυλακίστηκε. Οδηγεί ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού, ο οποίος επίσης προφυλακίστηκε, με συνοδηγό την χήρα του Φανούρη Καργάκη.

Στο μεταξύ, βίντεο που ενδεχομένως μπορούν να αξιοποιηθούν ηχητικά, αν όχι οπτικά λόγω χαμηλής ευκρίνειας, από την στιγμή του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου, είναι πιθανόν να εμφανιστούν σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές. Σε κάθε περίπτωση μεγάλο ζητούμενο παραμένει η παράδοση των όπλων (υπενθυμίζεται ότι βάση των ευρημάτων της αυτοψίας προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων) και να αποσαφηνιστεί ποιος πυροβόλησε ποιον.