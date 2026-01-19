Βορίζια: Με φορά από κάτω προς τα πάνω η μοιραία βολή που σκότωσε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα για τις συνθήκες θανάτου της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου, στη διάρκεια του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, φέρεται να ανάβει «φωτιές» στις δυο αντίδικες πλευρές. Μάλιστα, από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη, συνήγοροι υπεράσπισης σπεύδουν να κάνουν λόγο για «ανατροπή» στις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, κάτι που ωστόσο που σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται να υιοθετούν οι συνήγοροι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

