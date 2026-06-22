Βορίζια: «Μίλησαν» οι κάλυκες στο τόπο του μακελειού -Ποια παλαιότερα ένοπλα επεισόδια «δείχνουν»

Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διπλή ανθρωποκτονία στα Βορίζια, με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, ορισμένοι από τους κάλυκες των 9 χιλιοστών που βρέθηκαν στο σημείο, είχαν πυροδοτηθεί από 9άρια πιστόλια, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί σε δύο ένοπλα περιστατικά στο παρελθόν.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως το πρώτο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 9 Ιουνίου 2025, όταν από κινούμενο όχημα έπεσαν πυροβολισμοί, προκαλώντας φθορές σε κατοικίες και σε ένα όχημα στο Τυμπάκι και στους Βώρους. Το δεύτερο αφορά παλαιότερη υπόθεση, στις 23 Μαΐου 2020, επίσης στην περιοχή του Τυμπακίου.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τις οκτώ βολίδες που φέρεται να περισυλέχθηκαν από τον τόπο του μακελειού της 1ης Νοεμβρίου 2025, μόνο μία προέρχεται από καλάσνικοφ. Πρόκειται για τη βολίδα που εντοπίστηκε στο σώμα του Φανούρη Καργάκη. Η βολίδα από καλάσνικοφ που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.