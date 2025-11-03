Ελλάδα Κρήτη Local News

Βορίζια: Όταν το μίσος «ποτίζει» ακόμα και παιδιά και η εκδίκηση μοιάζει με χρέος

Ο φόβος για την επόμενη ημέρα μοιάζει πλέον σαν «λαιμητόμος» πάνω από τα κεφάλια των εμπλεκόμενων οικογενειών.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στα Βορίζια, ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει μετά την αιματοχυσία του Σαββάτου. Ο φόβος για την επόμενη ημέρα μοιάζει πλέον σαν «λαιμητόμος» πάνω από τα κεφάλια των εμπλεκόμενων οικογενειών. Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά τα παιδιά και τους νέους.

Τα μικρά παιδιά των δύο οικογενειών φοιτούν στο ίδιο σχολείο – και αυτό από μόνο του προκαλεί προβληματισμό.

