Κρήτη: Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά το μακελειό στα Βορίζια

Εντός των επόμενων ημερών – πιθανότατα την Τετάρτη ή την Πέμπτη - θα ανοίξουν και πάλι τα σχολεία στα Βορίζια της Κρήτης, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Action24. Συγκεκριμένα, η υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της αποκατάστασης της τάξης στο χωριό που «βάφτηκε» με αίμα, λόγω της βεντέτας που αναζωπυρώθηκε.

Παράλληλα, η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε και τις επόμενες κινήσεις του υπουργείου Παιδείας μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα.

«Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή είναι σε συνεννόηση μαζί με τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης. Το σχολείο είναι κλειστό για τις πρώτες τουλάχιστον μέρες της εβδομάδας. Τετάρτη ή Πέμπτη θα ξανανοίξει γιατί πρέπει πρώτα από όλα να αποκατασταθεί η τάξη και βέβαια αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα», ανέφερε η υπουργός και υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας» για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο καθώς είναι παιδιά «ιδιαίτερα ευαίσθητης ηλικίας». «Υπάρχει και ένα αίσθημα ανησυχίας στους δασκάλους. Εμείς είμαστε εκεί να προστατεύσουμε όλο το κοινό, που είναι η μαθητική κοινότητα και οι δάσκαλοί μας», σημείωσε.

Επιπλέον, η υπουργός ανέφερε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα μετακινηθεί στο χωριό ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, μαζί με ομάδα ψυχολόγων που υπηρετούν στην περιοχή αλλά και με δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν ψυχολογικά τα παιδιά. Μάλιστα, σημείωσε ότι εάν κριθεί αναγκαίο, θα μεταβεί και η ίδια στην περιοχή.

Τέλος, προανήγγειλε την εκ νέου ενεργοποίηση των σχολών γονέων, που είχαν λειτουργήσει την προηγούμενη χρονιά, με στόχο να στηριχθούν οι οικογένειες των χωριών που δοκιμάζονται. «Είναι πολύ σημαντικό σε όλη την Ελλάδα και ακόμη περισσότερο σε περιοχές που αντιμετωπίζουν τέτοιες κρίσεις να υπάρχει σε δεύτερο χρόνο μια υποστηρικτική ομάδα που μπορούν να μιλούν οι γονείς για θέματα τα οποία τους απασχολούν, πόσο περισσότερο εκεί», σημείωσε.