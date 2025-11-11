Βορίζια: Προσήχθη ο γιος της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Είχε επισκεφθεί το χωριό

Στην προσαγωγή του ενός γιου της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έχασε τη ζωή της στο μακελειό στα Βορίζια του Ηρακλείου, προχώρησαν οι Αρχές πριν από λίγο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστό, ο ένας γιος της 56χρονης που κατοικεί στα Χανιά, είχε επισκεφθεί το χωριό από όπου κατάγεται η μητέρα του και στο οποίο έπεσε η ίδια νεκρή από σφαίρες καλάσνικοφ. Η παρουσία του φαίνεται ότι δεν ήταν ευχάριστη για κάποιους, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία με αποτέλεσμα να προσαχθεί.

Σε διαφορετικές φυλακές εκτός Κρήτης οι προφυλακισμένοι

Επτά άτομα έχουν συνολικά προφυλακιστεί μέχρι στιγμής για την αιματοχυσία στα Βορίζια Ηρακλείου, με τις Αρχές να αποφασίζουν τη μεταγωγή όλων σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, αλλά εκτός Κρήτης, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, σε φυλακές της Ηπειρωτικής Ελλάδας έχουν ήδη μεταφερθεί, τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους την περασμένη Κυριακή. Πρόκειται για τον 27χρονο που είχε το σπίτι, στο οποίο εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, τον 29χρονο αδελφό του και τον «Βενιαμίν» της οικογένειας, ο οποίος είναι φαντάρος.

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχαν μεταφερθεί εκτός Κρήτης στις φυλακές Κορυδαλλού και Λάρισας, ο 25χρονος αδελφός Φραγκιαδάκη και ο 30χρονος ξάδερφός τους, που είχαν τραυματιστεί κατά το αιματηρό περιστατικό και ήταν οι πρώτοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σε διαφορετικές φυλακές εκτός Κρήτης αναμένεται να μεταχθούν και οι δύο προφυλακισμένοι από την οικογένεια Καργάκη, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη και ένας 48χρονος συγγενής του. Η διαδικασία των απολογιών τους έγινε συνοπτικά. Ο 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής, ενώ ο 48χρονος, πάλι υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε κατά συνέπεια και ούτε καμία εμπλοκή είχε στο συμβάν.