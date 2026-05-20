Βορίζια: Η μήνυση του 2024 με σοβαρές καταγγελίες για «καθεστώς φόβου» και αδράνεια των αρχών

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Κρήτη η υπόθεση των συλλήψεων στα Βορίζια, με φόντο καταγγελίες για εκβιασμούς, ζωοκλοπές και παράνομες επιδοτήσεις, σε μια υπόθεση που – όπως υποστηρίζουν κάτοικοι – εξελίσσεται εδώ και χρόνια στην περιοχή και έχει διαμορφώσει συνθήκες έντονης πίεσης και ανασφάλειας για τους μόνιμους κατοίκους.



Στο επίκεντρο βρίσκεται μήνυση που είχαν καταθέσει ήδη από το 2024 κάτοικοι της περιοχής Αμαρίου στο Ρέθυμνο, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως αναφέρουν, έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά τους από το 2021 και μετά. Στην αναφορά τους κάνουν λόγο για παρουσία κτηνοτρόφων από γειτονικό νομό, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν με τα ποίμνιά τους στην περιοχή και, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, προκάλεσαν επανειλημμένα φθορές σε περιουσίες και καλλιέργειες.



Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι ζημιές στις ιδιοκτησίες τους ήταν συνεχείς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε να αξιοποιήσουν ούτε σε ορισμένες περιπτώσεις να προσεγγίσουν την πατρογονική τους γη. Παράλληλα, γίνεται λόγος για κλίμα φόβου που έχει παγιωθεί στην τοπική κοινωνία, το οποίο αποδίδεται σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τους ίδιους, έχουν κατατεθεί πολλαπλές καταγγελίες και δικογραφίες χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν επιβληθεί ουσιαστικές κυρώσεις, είτε ποινικές είτε διοικητικές, ενώ σημειώνεται ότι έχει υπάρξει και συλλογή υπογραφών από περίπου 100 κατοίκους της περιοχής προς τις αρμόδιες αρχές.



Στην καταγγελία τους, που παρουσιάζει το cretalive, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ένα «καθεστώς ανομίας και φόβου» και ζητούν την πλήρη εφαρμογή της νομιμότητας, καθώς και την άμεση παρέμβαση των αρχών ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην περιοχή και να προστατευθεί η περιουσία και η καθημερινότητα των πολιτών.