Βορίζια: Στην ανακρίτρια ο 58χρονος Φραγκιαδάκης-Η ώρα της απόφασης για την προφυλάκιση του 23χρονου

Ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου απολογείται ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών Φραγκιαδάκη και θείος του πέμπτου προφυλακισμένου για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

O 58χρονος άνδρας παραδόθηκε την περασμένη Τρίτη (18/11) στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των Αρχών, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα από την περασμένη εβδομάδα από την αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το Cretalive, o 58χρονος πατέρας Φραγκιαδάκης αντιμετωπίζει τις ίδιες βαρύτατες κατηγορίες με τους υπόλοιπους για τους οποίους είχε εκδοθεί ένταλμα για το μακελειό, δηλαδή ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, παράβαση του άρθρου 15 Ν. 2168/1993. Για την περίπτωση του 58χρονου υπάρχει μεταξύ άλλων κατάθεση αστυνομικού του Οργανωμένου Εγκλήματος, ο οποίος επικαλείται τις πληροφορίες που έδωσε στις Αρχές συγγενικό πρόσωπο των προφυλακισμένων μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Η κατάθεση του αστυνομικού

Ο αστυνομικός κατέθεσε ότι ο νεαρός βρισκόταν στις Καμάρες κατά τη φονική ένοπλη συμπλοκή και έσπευσε στα Βορίζια μετά από τηλεφώνημα που δέχθηκε για τους πυροβολισμούς. Όταν έφθασε στο χωριό και στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, επικρατούσε ησυχία, ενώ περιγράφει ότι «είδε δίπλα σε ένα αυτοκίνητο ένα καλάσνικοφ και μια καραμπίνα. Αμέσως πήρε το καλάσνικοφ και το έκρυψε πίσω από έναν κάδο σκουπιδιών, ενώ την καραμπίνα την έκρυψε στην εξωτερική τουαλέτα της οικίας συντοπίτη τους».

Κατά την ΕΛ.ΑΣ, ο νεαρός φέρεται να πληροφόρησε τους αστυνομικούς ότι τελικά το καλάσνικοφ το πήρε ο μικρότερος από τα αδέρφια Φραγκιαδάκη, που έχει προφυλακιστεί, και μαζί με τον 58χρονο πατέρα του έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Αστυνομικοί καταθέτουν ότι πράγματι η καραμπίνα βρέθηκε στο σημείο όπου την είχε αποκρύψει το εν λόγω πρόσωπο, θέλοντας προφανώς να καταδείξουν ότι οι πληροφορίες που φέρεται να τους είπε ο νεαρός ήταν αξιόπιστες.

Ο ισχυρισμός που προβάλλει ο 58χρονος είναι ότι δεν βρισκόταν στον τόπο του αιματοκυλίσματος καθώς είχε μεταβεί νωρίτερα την ημέρα εκείνη στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού προκειμένου να υποβάλλει μήνυση για το θέμα της έκρηξης στο σπίτι του γιου του, από όπου και αποχώρησε στις 10:30 π.μ.

Η υπεράσπιση του πατέρα Φραγκιαδάκη έχει προτείνει δύο μάρτυρες προς υποστήριξη των ισχυρισμών που προβάλλει ο κατηγορούμενος. Πάντως, νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι από την πλευρά του κατηγορουμένου αμφισβητούνται ευθέως τα όσα έχει αναφέρει στην κατάθεσή του το στενό συγγενικό πρόσωπο του 58χρονου για το όπλο, και υποστηρίζουν ότι ο εν λόγω μάρτυρας ουσιαστικά βρέθηκε υπό πίεση και με χειροπέδες στα χέρια, στο πλαίσιο προσαγωγής.

Η ώρα της απόφασης για τον 23χρονο

Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 23χρονο ανιψιό του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη ως εμπλεκόμενος για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι ενός εκ των προφυλακισμένων αδερφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου στα Βορίζια.

Την Πέμπτη συνεδρίασε το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του νεαρού μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας στο θέμα της προφυλάκισης του. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χθες το μεσημέρι, ενώ η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης του 23χρονου υποστηρίζουν ότι η προφυλάκιση του είναι νομικά απαγορευτική, ενώ προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι ο εντολέας τους είναι αθώος και ότι επιστρέφοντας από τον γάμο στον οποίο ήταν προσκεκλημένος, πήγε στο σπίτι του που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης.