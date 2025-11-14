Βορίζια: Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών «περίεργες» κλήσεις από και προς τη φυλακή λίγο πριν την έκρηξη

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά την τελευταία εξέλιξη με τον 23χρονο ο οποίος συνελήφθη για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας το αιματοκύλισμα λίγες ώρες αργότερα.

Ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν, αφού όπως λέει εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γλέντι γάμου, όπου ήταν και μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στη σύλληψη του μετά τη αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, αναλύσεις κινητών τηλεφώνων και μαρτυρικές καταθέσεις. Η σύλληψη του έγινε την Τετάρτη (12/11) το απόγευμα κάτω από άκρα μυστικότητα, τη στιγμή που εκείνος μαζί με την οικογένεια του είχαν πάει για να φροντίσουν μνήματα.

Στο επίμαχο βίντεο σύμφωνα με πληροφορίες φαινόταν ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης να βγαίνει από το αυτοκίνητο που οδηγούσε έξω από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, να ανοίγει το πορτ μπαγκάζ του ΙΧ, να βγάζει τον εκρηκτικό μηχανισμό και να τον τοποθετεί στο σπίτι, ο οποίος και εξερράγη λίγα λεπτά αργότερα, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στο σπίτι.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών «περίεργες» κλήσεις

Την ίδια στιγμή εκτός από το βιντεοληπτικό υλικό οι Αρχές έχουν βάλει στο «μικροσκόπιο» σοβαρά στοιχεία που προέκυψαν από το άνοιγμα των κινητών τηλεφώνων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, από τα νεότερα στοιχεία, προκύπτει ότι καταγράφηκαν τηλεφωνήματα προς και από τις φυλακές λίγες ώρες πριν την έκρηξη, γεγονός που εξετάζεται ως κομβικό στην υπόθεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας του 23χρονου βρίσκεται ήδη στις φυλακές Αλικαρνασσού, κατηγορούμενος για ζωοκλοπή.

Ψάχνουν τον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας

Όλα αυτά ενώ η αστυνομία εξετάζει ποιος έδωσε την εντολή για να τοποθετηθεί η βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και ποιος κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Οι Αρχές θεωρούν σχεδόν αδύνατο ο 23χρονος ανιψιός να ήταν ο ιθύνων νους της εμπρηστικής επίθεσης που οδήγησε στο μακελειό, καθώς εκτιμάται ότι δεν είχε την «ισχύ» να πάρει μόνος του μία τόσο σημαντική απόφαση που θα σηματοδοτούσε την κήρυξη «πολέμου» με την οικογένεια Φραγκιαδάκη, ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο ο ίδιος νεαρός να κατασκεύασε μόνος του τη βόμβα.

Την ίδια στιγμή στο «κάδρο» των ερευνών βρίσκονται και τα όπλα. Παρά τις συλλήψεις, τις προφυλακίσεις και τις εκκλήσεις των δικηγόρων να παραδοθούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό, μερικά από τα εν λόγω όπλα παραμένουν άφαντα.