Βορίζια: Στον ανακριτή ο 23χρονος για τη βόμβα - «Δεν έχει καμία σχέση» λέει η μητέρα του

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11.00 το πρωί ο 23χρονος, ανιψιός του νεκρού από τη μία εκ των δύο οικογενειών των Βοριζίων, προκειμένου να απολογηθεί. Ο νεαρός κατηγορείται ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού που «πυροδότησε» τις αλυσιδωτές εξελίξεις με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με το NeaKriti, στα Δικαστήρια βρίσκονται η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου, που αγωνιούν για την έκβαση της υπόθεσης, ενώ στο γραφείο της Ανακρίτριας βρίσκονται οι δικηγόροι του, Θεονύμφη Μπέρκη και Απόστολος Λύτρας.

Ξεσπά η μητέρα του 23χρονου

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου», είπε με έντονη συγκίνηση η μητέρα του. «Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι αρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο», τόνισε στη συνέχεια, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. «Περιμένω από την Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση παραμένει σύνθετη, καθώς πολλά κομβικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή πιθανόν να απομακρύνθηκαν από άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύεται από πληροφορίες ότι μαζί με τους τραυματίες μεταφέρθηκε και ο οπλισμός, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος αρνείται πλήρως τις κατηγορίες. Όπως είχε δηλώσει στο ertnews.gr ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας, το μοναδικό στοιχείο σε βάρος του πελάτη του είναι ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να περνά από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη. «Είναι ο μοναδικός δρόμος προς το σπίτι του», είχε αναφέρει, επισημαίνοντας ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να κινείται από εκεί και ότι ο νεαρός «δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πράξη».