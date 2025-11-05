Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη - Βρέθηκαν όπλα σε σπηλιά εντός ιδιοκτησίας του

Στη σύλληψη του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, προχώρησαν οι Αρχές μετά το μακελειό το περασμένο Σάββατο με δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε σπηλιά εντός ιδιοκτησίας του, εντοπίστηκαν όπλα και σφαίρες. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν μια καραμπίνα, φυσίγγια των 9μμ, φυσίγγια για κυνηγετικό όπλο, ίσως και πιστόλι. Η σπηλιά βρίσκεται έξω από το χωριό Βορίζια, σε σημείο που έχει ήδη αποκλειστεί από την αστυνομία.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο του νόμου περί όπλων, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του και στη συμπλοκή που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Από καλάσνικοφ σκοτώθηκε η 56χρονη

Από σφαίρες καλάσνικοφ φέρεται να έπεσε νεκρή η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, το ένα από τα δύο θύματα του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραύμα της 56χρονης φανερώνει ότι πιθανώς σκοτώθηκε από καλάσνικοφ, καθώς είναι διαμπερές και με μεγάλη διαδρομή μέσα στο σώμα της. Οι αρχικές πληροφορίες τη μέρα του φονικού ήθελαν τη γυναίκα να έχει πεθάνει από ανακοπή λόγω των πυροβολισμών, ωστόσο οι σχετικές εξετάσεις στο ΠΑΓΝΗ όπου και μεταφέρθηκε έδειξαν ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από σφαίρα.

Αναφορικά με το δεύτερο θύμα, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, τα τραύματά του είναι από πιστόλι των 9mm, ενώ στα χέρια του εντοπίστηκαν ίχνη από πυρίτιδα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι και το ίδιο το θύμα κρατούσε όπλο και πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.