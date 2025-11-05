Βορίζια: «Τι τραβάς ρε» - Επίθεση στο συνεργείο του MEGA μετά τη σύλληψη των τριών αδερφών για το φονικό

Επίθεση δέχτηκε (τηλεοπτικό) συνεργείο του MEGA που βρισκόταν στην Κρήτη για να καλύψει το ρεπορτάζ μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα ένας άνδρας επιτέθηκε στον εικονολήπτη με σκοπό να του πάρει την κάμερα, όταν το συνεργείο βρέθηκε στο ξενοδοχείο στο Τυμπάκι, όπου φέρεται να έμενε ένας εκ των τριών που καταζητούνταν για το μακελειό.

Όπως έγινε γνωστό δημοσιογράφος, εικονολήπτης και ηχολήπτης βρέθηκαν εκεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της εκπομπής για έγκριση βιντεοσκόπισης, την οποία όπως ειπώθηκε το ξενοδοχείο είχε δώσει.

Ωστόσο, όταν βρέθηκε στο ξενοδοχείο το συνεργείο, ένας άνδρας κυνήγησε τον εικονολήπτη και τον έριξε στο έδαφος, όπως φαίνεται και στα πλάνα που προβλήθηκαν τον σταθμό. «Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε», ακούγεται να λέει ο άνδρας.

Ο εικονολήπτης κρατούσε μακριά την κάμερα προσπαθώντας να την προστατεύσει ενώ επενέβη και ένα άτομο για να σταματήσει τη συμπλοκή.

Δείτε βίντεο:

Υπενθυμίζεται ότι τα τρία μέλη της μίας οικογένειας, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία αναζητούνταν καθώς φέρεται να είχαν συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (5/11) στις αστυνομικές αρχές.

Τα τρία αδέρφια εφόσον είδαν τον κλοιό γύρω τους να σφίγγει, ουσιαστικά αναγκάστηκαν να μιλήσουν με τη δικηγόρο τους και να ορίσουν ένα σημείο συνάντησης με την ΕΛΑΣ, για να γίνει η σύλληψή τους.

Ακολούθησε διαπραγμάτευση και τελικά το «ραντεβού» κλείστηκε έξω από βενζινάδικο στον δρόμο που οδηγεί από τις Μοίρες προς το Ηράκλειο. Η μεταφορά τους στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου το απόγευμα της Τρίτης έγινε με διαφορετικά βαν της Αστυνομίας από πάνοπλους αστυνομικούς της ΕΚΑΜ και του τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πίεση στους τρεις αδερφούς ασκούσαν και μέλη της οικογένειας από την πρώτη στιγμή του αιματηρού περιστατικού, προκειμένου η υπόθεση να μην οδηγηθεί σε βεντέτα.