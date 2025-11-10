Βορίζια: Το μίσος που «φωλιάζει» σε ανήλικα παιδιά και ο φόβος για νέο αιματοκύλισμα στο χωριό

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» παραμένουν οι αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια Ηρακλείου, καθώς κάθε άλλο παρά έχει εκλείψει ο κίνδυνος για συνέχιση της βεντέτας ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη.



Μάλιστα, τους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας προβληματίζει ιδιαίτερα το μίσος που έχει «φωλιάσει» σε άτομα νεαρής ηλικίας, ακόμη και ανήλικα παιδιά, που έχουν μεγαλώσει με το σκεπτικό της «εκδίκησης». Γι’ αυτό και το άνοιγμα του σχολείου σήμερα (Δευτέρα 10/11) αποτελεί ένα σημαντικό crash test, καθώς ακόμη και ένα ασήμαντο φαινομενικά περιστατικό μπορεί να φέρει η νέα αιματοχυσία στο χωριό.



Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην συμπλοκή και άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί ούτε το Kalashnikov ούτε κάποιο από τα 9άρια πιστόλια. Οι καλά γνωρίζοντες δεν αποκλείουν τα όπλα αυτά να έχουν πεταχτεί ακόμα και στη θάλασσα ή σε κάποιο βαθύ πηγάδι.



Τέλος, για σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν τα μέλη της οικογένειας Καργάκη που συνελήφθησαν και κρατούνται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου. Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή κρίθηκαν προφυλακιστέοι τρεις Φραγκιαδάκηδες. Συγκεκριμένα, ενώ τα τρία άτομα ήταν να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας (10/11), η ανακρίτρια μετέβη το βράδυ της Κυριακής στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να απολογηθούν ενώπιόν της, παρουσία δικηγόρων.

Οι Αρχές ψάχνουν βομβιστή και οπλισμό

Την ίδια ώρα οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με την ΕΛΑΣ να έχει στρέψει το ενδιαφέρον της σε δύο κατευθύνσεις:

α) στον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να έδωσε την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη και

β) στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κλιμάκιο της ΕΚΑΜ αναχώρησε το πρωί της Κυριακής από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και πραγματοποίησε έρευνες στην περιοχή του Ψηλορείτη.