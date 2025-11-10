Βορίζια: Το προξενιό που χάλασε πριν το μακελειό - Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Σε δύο κρίσιμα μέτωπα κινούνται οι έρευνες των Αρχών για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, που έχει βυθίσει το χωριό στο πένθος και στην αγωνία. Οι αρχές εστιάζουν στα όπλα της αιματοχυσίας και στο ποιος τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι, λίγες ώρες πριν ξεσπάσει το φονικό.

Σύμφωνα με το Star, πίσω από την έκρηξη στο συγκεκριμένο σπίτι φαίνεται να κρύβεται ένα απίστευτο παρασκήνιο: μια ιστορία ενός προξενιού που χάλασε και φέρεται να άναψε ξανά τις παλιές... φωτιές μεταξύ δύο οικογενειών.

Η εμπλοκή του «Κούνελου»

Πρόσωπο-κλειδί, συγγενής της συζύγου του Φραγκιαδάκη, στον οποίο ανήκε το σπίτι της έκρηξης, φέρεται να διατηρούσε σχέση με κοντινό συγγενή του Φανούρη Καργάκη. Όταν όμως ο γάμος «ναυάγησε», οι ισορροπίες ανατράπηκαν. Η ρήξη άνοιξε παλιές πληγές, πυροδοτώντας νέες αντιπαλότητες και οικογενειακές έχθρες.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν την εμπλοκή αρκετών προσώπων, ανάμεσά τους κι ενός κρατούμενου συγγενή της οικογένειας Καργάκη, γνωστού με το παρατσούκλι «Κούνελος».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από περίπου 20 χρόνια, ο άνδρας αυτός είχε εμπλακεί σε ένοπλο επεισόδιο με άλλη οικογένεια του χωριού. Μετά το περιστατικό, είχε βρει καταφύγιο σε μοναστήρι για να αποφύγει τα αντίποινα. Και τότε, όπως και τώρα, η αιτία φέρεται να ήταν «ποιος θα κάνει κουμάντο στο χωριό».

Τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού που βρέθηκαν στο σπίτι της έκρηξης ίσως αποκαλύψουν τον άνθρωπο πίσω από τη βόμβα. Τα ευρήματα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση DNA και αποτυπωμάτων, που μπορεί να οδηγήσουν στον βομβιστή ή τον κατασκευαστή του μηχανισμού.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προσπαθώντας να «δέσουν» το παζλ των κινήσεων πριν και μετά το φονικό.

Ζευγάρι γλίτωσε από θαύμα

Καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία ενός ζευγαριού με γκρι τζιπ, που καταγράφηκε να απομακρύνεται λίγα λεπτά μετά το μακελειό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιβαίνοντες πέρασαν μέσα από το σημείο των πυροβολισμών και σώθηκαν από θαύμα, όταν μια σφαίρα διαπέρασε το μπροστινό λάστιχο του οχήματός τους.

Οι δύο μάρτυρες χαρακτηρίζονται «κλειδιά» για τη συνέχιση της έρευνας, καθώς μπορούν να ρίξουν φως σε κρίσιμες στιγμές της φονικής επίθεσης.