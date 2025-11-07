Βορίζια: 9 συλλήψεις, 2 προφυλακίσεις - Τι δείχνουν οι έρευνες της ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, για το ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα που φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στο αιματηρό συμβάν, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων, ενώ δύο ακόμη άτομα - ένας 17χρονος και ένας 56χρονος - συνελήφθησαν για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αντίστοιχα.

Το έβδομο εμπλεκόμενο άτομο, ηλικίας 48 ετών, συνελήφθη χθες (6/11) κατόπιν εντάλματος σύλληψης, ενώ δύο κατηγορούμενοι, 25 και 30 ετών, οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ηρακλείου, όπου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών που πραγματοποιούνται με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων η Ε.Κ.Α.Μ., η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και οι ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. και Τ.Α.Ε., έχουν διεξαχθεί:



27 έρευνες σε οικίες,

21 σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,

17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν,

καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, με πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.

Από τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και άλλα αντικείμενα, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με εντατικούς ρυθμούς και σε στενή συνεργασία με την Ανακριτική Αρχή, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και να ολοκληρωθεί η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης.