Βρέθηκε κυνηγητικό όπλο στην περιοχή των Βοριζίων - Εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό

Πολεμικό όπλο εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και του ΤΑΕ Μεσσαράς σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο στην περιοχή των Βοριζίων, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης (3/2).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, οι αστυνομικοί βρήκαν εντός του παλιού οικήματος ένα πολεμικό όπλο με κινητό ουραίο, τοποθετημένο μέσα σε πράσινη θήκη κυνηγετικού όπλου και αφημένο στο έδαφος. Παράλληλα, κατασχέθηκε ένα δίκαννο κυνηγετικό με αποξυσμένο αριθμό σειράς.

Εξωτερικά του ποιμνιοστασίου, σε πέτρινη περίφραξη και ανάμεσα σε πέτρες, εντοπίστηκε ένας κουβάς που περιείχε έξι χάρτινα κουτιά με συνολικά 53 πλήρη φυσίγγια πολεμικού τύπου, τρεις πετσέτες καθώς και αρκετά μέτρα φυτίλι διαφορετικών χρωμάτων.

Όλα τα ευρήματα θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ενδέχεται να προκύψουν κρίσιμα στοιχεία, ακόμη και γενετικό υλικό, για την ταυτοποίηση του ατόμου ή των ατόμων που τα χειρίστηκαν.

Σημαντική εξέλιξη για τις έρευνες της ΕΛΑΣ

Η εξέλιξη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική ΕΛ.ΑΣ., καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματηρό περιστατικό της 1ης Νοεμβρίου, με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Αν και δεν είναι βέβαιο ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα σχετίζονται με την υπόθεση, δεν αποκλείεται να δώσουν απαντήσεις είτε για το μακελειό είτε για την έκρηξη που είχε προηγηθεί τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου και φέρεται να αποτέλεσε την απαρχή των γεγονότων.

Πηγές ενημέρωσης ανέφεραν ότι το πολεμικό όπλο είναι επαναληπτικό, χειροκίνητης όπλισης και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί στο ένοπλο επεισόδιο με τις έρευνες να συνεχίζονται.