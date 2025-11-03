Βορίζια: Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου Φανούρη - «Φρούριο» το χωριό, φόβοι για αντίποινα

Σε κλίμα οδύνης και φόβου πραγματοποιείται η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια Ηρακλείου, σε ένα χωριό που εξακολουθεί να φορά τα μαύρα μετά το μακελειό του Σαββάτου (1/11).

Η περιοχή παραμένει υπό ισχυρή αστυνομική επιτήρηση, με δυνάμεις των ΤΑΕ, της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ να περιφρουρούν κάθε πρόσβαση, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση της βεντέτας μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Η νεκρώσιμη πομπή περνά μέσα από ολόκληρο το χωριό, καθώς το νεκροταφείο βρίσκεται στην άκρη του οικισμού — κοντά στο σπίτι των μελών της αντίπαλης οικογένειας που εμπλέκονται στη σύγκρουση.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το cretalive.gr, μέλη της οικογένειας του θύματος που κρατούνται στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού κατέθεσαν αίτηση στην Εισαγγελία Ηρακλείου ζητώντας άδεια να παραστούν στην κηδεία. Το αίτημα υποβλήθηκε από έναν αδελφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου, ωστόσο η ΕΛΑΣ εισηγήθηκε αρνητικά, με αποτέλεσμα η άδεια να μην εγκριθεί.

Στα Χανιά αύριο η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη

Αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, θα τελεστεί στα Χανιά η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη (το γένος Φραγκιαδάκη), της δεύτερης γυναίκας που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η άτυχη γυναίκα, νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Χανίων, είχε βρεθεί στα Βορίζια για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της, όταν βρέθηκε στη μέση της ένοπλης σύγκρουσης. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αλικιανού, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στο ναό από τις 12:00.

Η οικογένειά της έχει ήδη αναχωρήσει από τα Βορίζια για να μεταβεί στα Χανιά, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.

«Φρούριο» τα Βορίζια / Φωτ.: Intime

Ανθρωποκυνηγητό στα βουνά – «Φρούριο» η περιοχή

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις εκτεταμένες έρευνες στα βουνά του Ηρακλείου, αναζητώντας τους τρεις άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν στο μακελειό και παραμένουν ασύλληπτοι.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, τα οποία εκτιμάται ότι είναι οπλισμένα και κρύβονται σε στάνες ή σπηλιές της περιοχής. Παρά την εκτεταμένη κινητοποίηση, το κλίμα παραμένει τεταμένο, με τους κατοίκους να φοβούνται νέα επεισόδια.

«Οι αστυνομικοί θα παραμείνουν για όσο χρειαστεί, μέχρι να επικρατήσει ηρεμία στα Βορίζια και στην ευρύτερη περιοχή», σημειώνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους κύκλους των κατοίκων κυκλοφορεί η φήμη ότι η εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο υπό κατασκευή σπίτι δόθηκε από γυναίκα, ωστόσο οι Αρχές δεν επιβεβαιώνουν τίποτα επισήμως, καθώς τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά.

«Φρούριο» τα Βορίζια / Φωτ.: Intime

Έκκληση Καλοκαιρινού: «Να αρθεί το πέπλο του φόβου και της σιωπής»

Με αφορμή τα δραματικά γεγονότα, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός κάλεσε σε άμεση δράση για την πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στην Κρήτη.

«Δεν αρκεί να εκφράζουμε τη θλίψη μας κάθε φορά που επαναλαμβάνονται τέτοια γεγονότα. Είναι ώρα για δράση και ανάληψη ευθύνης από όλους όσοι εκπροσωπούν θεσμούς και ασκούν εξουσία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος πρότεινε τη διοργάνωση συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και των Κρητικών βουλευτών, με στόχο τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση της οργανωμένης παραβατικότητας στο νησί.

«Πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα. Είναι στιγμή να δράσουμε. Να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής», κατέληξε ο κ. Καλοκαιρινός.