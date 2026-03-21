Βοτανικός: Στέγαστρο επιπέδου Μουντιάλ για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Το πρότζεκτ του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό μπαίνει σε πιο προχωρημένη φάση, με τα έργα να εξελίσσονται σταθερά και το πλάνο να αρχίζει να παίρνει ξεκάθαρη μορφή. Οι «πράσινοι» έχουν ήδη ανακοινώσει πως αποχαιρετούν τη Λεωφόρο στο τέλος της σεζόν, μετακομίζοντας προσωρινά στο ΟΑΚΑ για τη χρονιά 2026/27.



Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια του νέου γηπέδου αφορά το στέγαστρο, το οποίο θα δώσει ξεχωριστό χαρακτήρα στην έδρα του «τριφυλλιού». Για την κατασκευή του, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την ιταλική εταιρεία Maeg Costruzioni SpA, σε ένα deal που φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την τοποθέτηση της μεταλλικής κατασκευής.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η συγκεκριμένη εταιρεία έχει εμπειρία από μεγάλα διεθνή projects, μεταξύ των οποίων και το εντυπωσιακό στέγαστρο του σταδίου Al Janoub στο Κατάρ, που κατασκευάστηκε για το Μουντιάλ του 2022 και ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο, μοντέρνο σχεδιασμό του.

Στον Βοτανικό, το στέγαστρο θα βασιστεί σε μια σύνθετη μεταλλική δομή, για την οποία θα χρησιμοποιηθούν περίπου 3.100 τόνοι χάλυβα. Το βασικό «κορμό» θα αποτελούν δύο μεγάλες δοκοί μήκους 160 μέτρων και ύψους 10 μέτρων στις μεγάλες πλευρές του γηπέδου, ενώ στις μικρές πλευρές θα τοποθετηθούν άλλες δύο δοκοί μήκους 110 μέτρων.



Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Ενα σύγχρονο γήπεδο περίπου 40.000 θέσεων, που θα ανταποκρίνεται στο μέγεθος του Παναθηναϊκού και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και εκτός συνόρων.



Παράλληλα, το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της Διπλής Ανάπλασης, που αφορά τόσο τον Βοτανικό όσο και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με έμφαση σε πράσινους χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις και νέες υποδομές που θα αλλάξουν την εικόνα της περιοχής.