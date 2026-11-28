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Στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής των τελευταίων τριών ημερών, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου το Meteo.

Tο περισσότερο νερό έπεσε στην Πετάλεια Κέρκυρας, όπου έφτασε τα 273 χιλιοστά.

Τα φαινόμενα ωστόσο αναμένεται να «επιμείνουν» και να ενταθούν το επόμενο 72ωρο.

Σήμερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Από το βράδυ σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Κυριακή

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια και βαθμιαία και στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (κόκκινη προειδοποίηση). Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση). Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Δευτέρα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση).

Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).