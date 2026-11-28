Ασκήσεις επί χάρτου για εφιαλτική κυβερνοεπίθεση στις ΗΠΑ – Από το λευκό στο μαύρο επίπεδο συναγερμού
Οι αρχές ασφαλείας εκπονούν ειδικά σχέδια για την προστασία βασικών υποδομών και εκδίδουν οδηγίες έκτακτης ανάγκης για τους πολίτες.
Στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής των τελευταίων τριών ημερών, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου το Meteo.
Tο περισσότερο νερό έπεσε στην Πετάλεια Κέρκυρας, όπου έφτασε τα 273 χιλιοστά.
Τα φαινόμενα ωστόσο αναμένεται να «επιμείνουν» και να ενταθούν το επόμενο 72ωρο.
Σήμερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση).
Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).