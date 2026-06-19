Βουγιουκλάκη: «Σ’ όλη αυτή την πορεία μπορεί να έχω ξεχάσει να ζήσω» - Το τελευταίο ηχητικό ντοκουμέντο

Στις 23 Ιουλίου συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη και ο μύθος της συνεχίζει να μεγαλώνει γενιές και γενιές Ελλήνων και να τις συγκινεί ακόμη και σήμερα.

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» έφερε στο φως ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο, από τη συνέντευξη που έδωσε στον Παναγιώτη Φύτρα, τον διευθυντή και προϊστάμενο πολιτισμού του ραδιοφωνικού σταθμού του Πειραιά (ΔΗΡΑΠ) και τον άνθρωπο που εμπνεύστηκε το να στηθεί το καμαρίνι της στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά.

«Έχουν να ειπωθούν να γραφτούν πολλά και όταν εγώ δεν θα υπάρχω πια και ίσως τότε να γραφτούν τα σημαντικότερα και να ειπωθούν τα πιο ουσιαστικά. Να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τη ζωή όπως είναι και όπως συνεχίζεται όταν εμείς φεύγουμε από τη ζωή. Και δείτε τι γίνεται με τη Μέριλιν Μονρόε. Πόσες εκδόσεις βιβλίων έχουν γίνει, πόσες έχουν γραφτεί, πόσες έχουν ειπωθεί. Πιστεύω ότι θα γίνει το ίδιο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τι να κάνουμε. Έτσι πιστεύω. Διάφορες εκδοχές, πολλά θα ειπωθούν και ίσως πολλά θα μου αναγνωριστούν τότε. Δεν έχει πίκρα αυτό που λέω. Όχι. Ίσα - ίσα με ικανοποιεί».

«Ο μύθος άμα είναι στημένος καταρρέει»

«Ποτέ δεν πήγα να στήσω έναν μύθο. Ο μύθος άμα είναι στημένος καταρρέει. Αυτός δημιουργείται μέσα από την αλήθεια. Το ψέμα πρέπει να είναι αληθινό αγάπη μου. Το ψέμα για το ψέμα είναι άδικο.

Σ’ όλη αυτή την πορεία μπορεί να έχω ξεχάσει να ζήσω. Να ζήσω με την έννοια την ουσιαστική. Να ζήσω απλά. Μικρές χαρές και ανθρώπινες λύπες. Όλα σε μένα είναι συγκλονιστικά, συνταρακτικά, μεγάλα, εκωφαντικά. Τόσο που δεν μπορώ πολλές φορές να τα αντέξω, αλλά προσπαθώ».

«Έχουμε την ευλογία του Θεού της Ελλάδας»

«Αν γινόταν το ίδιο, αν αυτό το χρέος το είχαν όλοι οι άνθρωποι απέναντι σε έναν ολόκληρο λαό, όπως είναι ο υπέροχος ελληνικός λαός, θα είμαστε σίγουρα η πιο ευτυχισμένη χώρα, όχι μόνο των Βαλκανίων ή της Ευρώπης, του κόσμου γιατί έχουμε τους Θεούς με το μέρος μας. Έχουμε την ευλογία του Μεγάλου Θεού, του Θεού της Ελλάδας.

«Κουβεντιάζω με τον διχασμένο μου εαυτό»

«Οι επιλογές μου είναι λίγο δεσμευτικές, αλλά είναι και από μένα. Πολλές φορές το κουβεντιάζω με τον διχασμένο μου εαυτό γιατί ο μισός μου εαυτός είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο άλλος μισός είναι η Αλίκη. Η Αλίκη που ξέρει τι της γίνεται ακριβώς. Που ξέρει τι συμβαίνει. Που δεν θέλει να στερήσει από τα μάτια των παιδιών αυτή την ευτυχία, αυτό το γέλιο όταν με ανταμώνουν πάνω στη σκηνή και πίσω στα παρασκήνια. Και αφού ακόμα αυτή η δύναμη υπάρχει και μέσα μου και στη σχέση μου με το κοινό, δεν ξέρω αν είναι δικαίωμά μου να την κόψω. Δηλαδή να κάνω αυτό που λέμε μια στροφή ουσιαστική».