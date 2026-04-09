Βούλα: 12χρονη το έσκασε από το σπίτι της επειδή την χτύπησαν οι γονείς της - Συνελήφθη η μητέρα

Σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ένα 12χρονο κορίτσι, που καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας και από τους δύο γονείς της.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα της Μ. Τετάρτης (8/4), όταν το μόλις 12 ετών κορίτσι εντοπίστηκε μόνο του σε αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου. Η ανήλικη ήταν σε κατάσταση σύγχυσης, με τους επιβάτες και τον οδηγό να καλούν το «100» προκείμενου να ενημερώσουν για το τι συμβαίνει με το παιδί. Η μικρή, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα η μητέρα της την χτύπησε στο πρόσωπο και ότι τη Μ. Τρίτη (7/4) την είχε χτυπήσει και ο πατέρας της στο μάτι. Μάλιστα, έφυγε από το σπίτι της σκαρφαλώνοντας από το μπαλκόνι, χωρίς γνωρίζει πού να πάει και τι να κάνει, αλλά επειδή είχε φοβηθεί.

Άμεσα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με την ΕΛ.ΑΣ. να εντοπίζει και να συλλαμβάνει την 51χρονη μητέρα της ανήλικης με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Για τον πατέρα, ηλικίας 59 ετών, εκδόθηκαν αναζητήσεις στα όρια του αυτοφώρου για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Ο εισαγγελέας ανηλίκων που ενημερώθηκε για το περιστατικό, εξέδωσε παραγγελία για να μείνει η 12χρονη στο νοσοκομείο Παίδων «Αγια Σοφία» σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης και να υποβληθεί σε εξετάσεις.