Βούλα: Θύμα διάρρηξης γνωστός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού

Θύμα διάρρηξης έπεσε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/4) με την ΕΛ.ΑΣ. να διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα στην περιοχή της Βούλας, όπου διαμένει ο αλλοδαπός άσος των «πρασίνων», με τους δράστες να αρπάζουν κατά πληροφορίες τρεις τσάντες η συνολική αξία των οποίων αποτιμάται σε περίπου 10.000 ευρώ.