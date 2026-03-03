Βούλα Πατουλίδου για την απώλεια του συζύγου της: «Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούω και με λιώνουν»

Η Βούλα Πατουλίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς - Νωρίς» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην απώλεια του συζύγου της πρωταθλητή της άρσης βαρών, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη.

«Θα γίνω καλύτερα. Υπάρχουν στιγμές που είσαι στα πάνω, υπάρχουν στιγμές που είσαι στα κάτω, υπάρχουν τραγούδια ανάθεμά τα… Αυτό το «Πρώτο Φθινόπωρο» το ακούω και με λιώνει και δεν θέλω να το ακούω. Αλλά ναι, έχει δυσκολία. Ίσως με σώζει το ότι ζω και με τη μητέρα μου, την έχω βέβαια μαζί… Αλλά ρε παιδάκι μου αυτές οι γενιές! Είναι στρατηγός η μητέρα μου. Γιατί κάποια στιγμή λέει «ξέρεις πρέπει να προχωρήσεις, να κάνεις, να ράνεις» εξομολογήθηκε η χρυσή Ολυμπιονίκης.

Και συνέχισε να μιλά για την μητέρα της και τον τρόπο που αντιμετωπίζει κάποια πράγματα λέγοντα: «Είναι 82 χρόνων και οδηγεί ακόμα! Μου λέει ότι «πρέπει να κρατηθείς...». Και λέω κοίταξε, ένας άλλος τρόπος να συνεχίσεις, έχοντας πολύ καλές μνήμες, αναμνήσεις ενός ανθρώπου που θα μπορούσε κάλλιστα να μην είναι έτσι. Έφυγε και η Ρόξυ, το σκυλάκι μας... Λέω καμιά φορά αυτοί οι φίλοι μας τα τετράποδα ξέρουν πριν από εσένα τι θα συμβεί. Γιατί έφυγε δύο εβδομάδες πριν, 2,5 χρόνων».