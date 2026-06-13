Βουλγαράκη για κόντρα με Παπανώτα: Πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι στεναχωρήθηκε που με στεναχώρησε

Στην κόντρα της με τον Δημήτρη Παπανώτα αναφέρθηκε η Ελένη Βουλγαράκη και αποκάλυψε ότι την πήρε τηλέφωνο προκειμένου να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

Θυμίζουμε ότι ο παρουσιαστής είχε σχολιάσει την απόφαση της Ελένης να αποχωρήσει από το ραδιόφωνο για να μπορεί να βρίσκεται πιο συχνά στη Λισαβόνα λόγω του αγαπημένου της Φώτη Ιωαννίδη, λέγοντας μέσα από το Happy Day: «Έχω, λοιπόν, να αλλάξω χώρα, να δω μήπως κάπου αλλού είναι καλύτερα και σέρνω από πίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την καριέρα του, την παρατάει και σου φορτώνει όλο αυτό ενώ έχεις εσύ τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό εκεί, να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά αριστερά… έχει και κούκλες η Πορτογαλία».

Σχολιάζοντας αυτές τις δηλώσεις στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου ανέφερε: «Δεν συμφωνώ με τις απόψεις του Δημήτρη Παπανώτα. Αυτός δεν συμφωνεί με πράγματα που κάνω εγώ στη ζωή μου. Τι να γίνει τώρα; Μιλήσαμε, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι δεν το έθεσε έτσι. Δεν νομίζω ότι το έχει πει και ο ίδιος. Με πήρε για να μου πει ότι στενοχωρήθηκε που με στενοχώρησε, γιατί έχει μάθει ότι είμαι καλό παιδί. Σέβομαι ότι μπορεί να έχει κάποιος τέτοιες απόψεις. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τις απόψεις του Δημήτρη Παπανώτα ή οποιουδήποτε».

Και συμπλήρωσε: «Άμα τα φέρει η ζωή έτσι και συνεργαστούμε, δεν ξέρω πως θα είναι αυτή η συνθήκη. Ποτέ μη λες ποτέ, προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε και να συνυπάρξουμε κιόλας. Ότι δηλαδή θα βρεθούμε και θα αηδιάσουμε, δεν είναι τόσο τεταμένο το κλίμα. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε και πρόβλημα. Δεν ξέρω άμα με συμπαθεί ο άνθρωπος, απλά διαφέρουν οι απόψεις μας».