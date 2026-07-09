Μετά από πέντε ώρες έντασης, διεκόπη η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας

Ύστερα από πέντε ώρες συνεδρίασης σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, η Επιτροπή Δεοντολογίας διέκοψε τις εργασίες της, με τη συζήτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έπειτα από μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, να μετατίθεται για το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου.

Την απόδοση μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εισηγείται στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, μετά από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.