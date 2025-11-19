Βουλή: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη

Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς εξέφρασε τη θλίψη όλων των πτερύγων για το χαμό του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ.

«Να δηλώσω τη θλίψη μας για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Όσοι συνυπήρξαμε μαζί του στα έδρανα, θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα του και την ευγένειά του. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας και στην οικογένεια του και στο κόμμα του», όπως τόνισε, ζητώντας από το Σώμα να τηρήσει ενός λεπτού σιγή.