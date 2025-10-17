Βουλή: Έρχεται (επιτέλους) ο χρονοκόφτης - Πολιτικός αρχηγός υπερέβη κατά 137% τον χρόνο του...

Τη μεθεπόμενη εβδομάδα μπαίνει σε ισχύ ο «χρονοκόφτης» στις συζητήσεις στη Βουλή.



«Χθες κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, είχαν μια τελευταία ευκαιρία και δεν την εκμεταλλεύτηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί», ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ενημερώνοντας πως η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών έσπασε κάθε ρεκόρ, καθώς διήρκησε συνολικώς 8 ώρες και 35 λεπτά (!), υπέρβαση πάνω από 3 ώρες, από τον τετραπλάσιο χρόνο που είχε αποφασίσει η Διάσκεψη. Σημειωτέον, πως αντίστοιχη συζήτηση δεν έχει υπερβεί τα τελευταία χρόνια σε συνολική διάρκεια τις 7 ώρες και 45 λεπτά.



Κατά τον πρόεδρο της Βουλής, πολιτικός αρχηγός (εννοώντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου) υπερέβη κατά 137% το χρόνο του, ενώ οι πιο συνεπείς χθες υπήρξαν οι Δημήτρης Κουτσούμπας, Αλέξης Χαρίτσης και ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Σε αυτό το φόντο, ο Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε πως στη Διάσκεψη της ερχόμενης Πέμπτης θα ανακοινωθούν οι σχετικές αλλαγές, ώστε τη μεθεπόμενη εβδομάδα να εφαρμοστεί ο αυτόματος κόφτης στις συνεδριάσεις.



Σε πρώτη φάση θα ισχύσει στις συζητήσεις των νομοσχεδίων και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ θα ακολουθήσει η αλλαγή του Κανονισμού ώστε να υπάρξει η απόλυτη εφαρμογή και στις ειδικές διαδικασίες, όπως οι προ ημερησίας, ο προϋπολογισμός και η πρόταση μομφής.