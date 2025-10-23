Βουλή: Ο χρονοκόφτης προ των πυλών: Δείτε τους νέους χρόνους - Πότε θα κλείνουν τα μικρόφωνα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιβολή του «χρονοκόφτη» στην Ολομέλεια, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να εισηγείται όλες τις αλλαγές στα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων, εν μέσω αντιδράσεων από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της Βουλής στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τα περισσότερα κόμματα διάκεινται θετικά στις αλλαγές στον Κανονισμό, διατυπώνοντας ωστόσο επιμέρους παρατηρήσεις. ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζήτησαν να αναβληθεί η σχετική συζήτηση για τις αλλαγές στον Κανονισμό, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας διαφώνησε κάθετα με την επιβολή του κόφτη.



Πλέον θα δίνεται ανοχή 25% σε όλους τους ομιλητές και ακολούθως θα τίθεται σε λειτουργία ο κόφτης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η πρόταση του προεδρείου, οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με την ανοχή θα έχουν πλέον 28 λεπτά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά, οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, οι πρόεδροι ΚΟ με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά, οι πρόεδροι ΚΟ με λιγότερους από 50 βουλευτές αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά και οι αρμόδιοι υπουργοί αντί για 10 λεπτά θα έχουν 13.



Όταν θα κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή, δεν θα πέφτει το κύκλωμα της τηλεόρασης, αλλά η κάμερα θα «φεύγει» από το βήμα ή το έδρανο και θα προβάλλεται γενικό πλάνο της αίθουσας της Ολομέλειας.



Με τις αλλαγές, οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν το λόγο έως και 3 φορές την ημέρα, ενώ δεν θα μπορεί να γίνει επίκληση δυο ιδιοτήτων (σε όποιον τη φέρει) για να ζητηθεί ο λόγος.



Οι αλλαγές στον Κανονισμό θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη, προκειμένου το σχέδιο του προεδρείου να τεθεί σε εφαρμογή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν αρχικώς στις συζητήσεις των νομοσχεδίων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν αφορούν προ ημερησίας, προτάσεις δυσπιστίας και τη συζήτηση του προϋπολογισμού.