Βουλή: Ο κόφτης έφερε κοντά Δένδια και Κωνσταντινόπουλο

Ο περιβόητος χρονοκόφτης έφερε πιο κοντά - ε, εντάξει, όχι την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ - αλλά τον Νίκο Δένδια και τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Πώς έγινε αυτό; Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έπεσε «θύμα» του κόφτη στην Ολομέλεια όπου συζητείται το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τότε ο… κιμπάρης προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος του έδωσε δύο επιπλέον λεπτά προκειμένου να ολοκληρώσει τη σκέψη του, προκαλώντας την αντίδραση του παριστάμενου Κυριάκου Βελόπουλου.



«Εσείς με διακόψατε πριν. Διαμαρτύρεστε τώρα γιατί μου δίνει χρόνο από τη δική σας διακοπή;» ρώτησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ο Νίκος Δένδιας, κι εκείνος αντέτεινε: «εδώ δεν είναι μαγαζί της Νέας Δημοκρατίας!».



«Ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν είναι της ΝΔ έτσι κι αλλιώς. Μακάρι….» υπήρξε η αντίδραση του υπουργού η οποία προκάλεσε πολλά χαμόγελα στην αίθουσα και ελάφρυνε την ατμόσφαιρα.



Όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος - ούτε ο χρονοκόφτης….

