Βουλή: Ο Μητσοτάκης άφησε λουλούδι στο γραφείο της Αντιγόνης Πανέλλη
Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε η «Ώρα του Πρωθυπουργού» να εκκινήσει νωρίτερα από το προγραμματισμένο προκειμένου να μπορέσουν οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες να παρευρεθούν στην κηδεία της συναδέλφου τους.
Τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής (27/2) ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να αφήσει ένα λουλούδι στο γραφείο της δημοσιογράφου, Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Τετάρτης σε ηλικία 56 ετών.
Σημειώνεται πως ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε η «Ώρα του Πρωθυπουργού» να εκκινήσει νωρίτερα από το προγραμματισμένο προκειμένου να μπορέσουν οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες να παρευρεθούν στην κηδεία της συναδέλφου τους.
Ειλικρινή συλλυπητήρια εξέφρασαν στην Ολομέλεια ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.