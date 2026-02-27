Πολιτική Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης Δημοσιογράφοι

Βουλή: Ο Μητσοτάκης άφησε λουλούδι στο γραφείο της Αντιγόνης Πανέλλη

Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε η «Ώρα του Πρωθυπουργού» να εκκινήσει νωρίτερα από το προγραμματισμένο προκειμένου να μπορέσουν οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες να παρευρεθούν στην κηδεία της συναδέλφου τους.

Ένα λουλούδι στη μνήμη της Αντιγόνης Πανέλλη άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής (27/2) ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να αφήσει ένα λουλούδι στο γραφείο της δημοσιογράφου, Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Τετάρτης σε ηλικία 56 ετών.

Σημειώνεται πως ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε η «Ώρα του Πρωθυπουργού» να εκκινήσει νωρίτερα από το προγραμματισμένο προκειμένου να μπορέσουν οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες να παρευρεθούν στην κηδεία της συναδέλφου τους.

Ειλικρινή συλλυπητήρια εξέφρασαν στην Ολομέλεια ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

