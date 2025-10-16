Βουλή: Ο Μητσοτάκης για εξωτερική πολιτική η ατζέντα όμως έχει Καραμανλή, ΟΠΕΚΕΠΕ, Άγνωστο Στρατιώτη

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες θέλησε να στείλει μέσω της παρέμβασης του στη χθεσινή εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής.

Αφού ξεκαθάρισε ότι «η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης» προειδοποίησε πως «όταν αυτοί οι θεσμοί αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της…τότε έχουμε κρίση απαξίωσης και απονομιμοποίησης, που μπορεί να οδηγήσει σε μείζονα θεσμική και πολιτική κρίση».

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε με νόημα ότι «η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις».

Πάντως, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως το Μέγαρο Μαξίμου έσπευσε να ερμηνεύσει τις αιχμές Καραμανλή ως φωτογραφικές της στάσης, που τηρούν εδώ και καιρό τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αιχμή την τραγωδία των Τεμπών. Συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη παρατηρούσαν ότι «δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις

Προ ημερησίας με «άρωμα»... Καραμανλή

Κατά τη σημερινή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική στην κυβέρνηση εμφανίζονται αισιόδοξοι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει τα οφέλη του προηγούμενου διημέρου με την Ελλάδα να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τους ισχυρούς της Δύσης σε μία ιστορική στιγμή, ήτοι την επίτευξη εκεχειρίας ύστερα από τα δύο χρόνια του αιματηρού πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα.

Είναι περίπου βέβαιο, πάντως, ότι κατά τις δευτερολογίες η συζήτηση θα επεκταθεί και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, όπως η πολιτική κόντρα για την κυβερνητική απόφαση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον πρωθυπουργό να φέρεται προετοιμασμένος να απαντήσει στις αντιπολιτευτικές αιχμές.

Στα της εξωτερικής πολιτικής, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται εξηγήσει τη στάση της Ελλάδας και τα οφέλη που έχουν προκύψει για τη χώρα σε όλα ανεξαιρέτως τα μέτωπα και συγκεκριμένα στο ευρωπαϊκό, το αμερικανικό, το ελληνοτουρκικό και το Μεσανατολικό.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα αναδείξει τα οφέλη της ενεργητικής διπλωματίας σε αντίθεση με τη διπλωματία της αδράνειας και της παρακολούθησης των γεγονότων, όπως θα πει χαρακτηριστικά. Μάλιστα σε αυτό το σημείο, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη ο κ. Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει ότι «η οικονομική πολιτική, που ασκεί η κυβέρνηση από το 2019 αναβαθμίζει την κοινωνικοπολιτική θέση της χώρας, αλλά και της επιτρέπει να θωρακίζεται αμυντικά.

Για το Μεσανατολικό ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει ρόλο τόσο στο ανθρωπιστικό σκέλος, όσο και στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Τέλος στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών, υπενθυμίζοντας τις θετικές συνέπειες που έχει, αλλά και ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα μας προχωρά τον εθνικό της σχεδιασμό, ο οποίος και αποδίδει.

Συγκεκριμένα θα αναφερθεί στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, στη συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο, στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, στους διαγωνισμούς για αναζήτηση υδρογονανθράκων σε υποθαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, με συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού Chevron, αλλά και στη δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες. «Η Ελλάδα ασκεί επί του πεδίου τα κυριαρχικά της δικαιώματα και όχι σε επίπεδο συνθημάτων και φωνασκιών» αναμένεται να συμπεράνει ο πρωθυπουργός.