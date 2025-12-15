Βουλή: Οι εξόριστοι του εξώστη, η πρόβλεψη Θεοδωρικάκου για Τσίπρα και το γάντι της Ζωής σε Φάμελλο

Ένα τρίγωνο αντιπαράθεσης, μεταξύ των Τάκη Θεοδωρικάκου, Σωκράτη Φάμελλου και Ζωής Κωνσταντοπούλου σχηματίστηκε στην Ολομέλεια, με επίκεντρο όχι μόνο την ακρίβεια και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Τσίπρα, με τον υπουργό Ανάπτυξης να εκτιμά πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή, καθώς τη θέση του θα έχει πάρει το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Θεοδωρικάκος: Κομμένο ότι είμαστε η παράταξη των «Φραπέδων»

Παραμονές της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού, ο υπουργός Ανάπτυξης έβγαλε στη σέντρα την αντιπολίτευση. «Κομμένο ότι η ΝΔ είναι η παράταξη των “Φραπέδων”. Είμαστε μια μεγάλη λαϊκή παράταξη!», είπε, αποκρούοντας τις ισχυρές βολές των κομμάτων.



Υπερασπιζόμενος τα πεπραγμένα της κυβέρνησης όσον αφορά την ακρίβεια, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε πως αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και η αύξηση των μισθών. Όπως ανέφερε, τους τελευταίους 16 μήνες η Ελλάδα έχει χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. «Εάν θέλουμε καλύτερους μισθούς, πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας», επέμεινε.



Τότε, το λόγο ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν είπατε ούτε μια συγνώμη για την ακρίβεια που μαστίζει. Δεν θέλετε να τα βάλετε με την ακρίβεια! Είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια, τελευταίοι στους μισθούς, αυτό είναι κοινωνική χρεοκοπία», κατήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Κάτι πρέπει να κάνετε για να κατεβείτε από τον εξώστη της εξορίας…»

Αιχμηρή υπήρξε η απάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος έσπευσε να σχολιάσει τις εξελίξεις στην Αριστερά και τις… χωροταξικές επιλογές της εκδήλωσης στο Παλλάς.



«Κάτι πρέπει να κάνετε κύριε Φάμελλε για να κατεβείτε από τον εξώστη της πολιτικής εξορίας… Χρησιμοποιείτε τόνους λαϊκισμού, ψεμάτων και δημαγωγίας για να διεκδικήσετε κάποια παρουσία στο μέλλον του χώρου σας», ήταν το σχόλιο - φωτιά του υπουργού.



Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν άφησε αναπάντητο το φαρμακερό καρφί. «Εσείς δεν θυμάστε από πόσα κόμματα έχετε περάσει και πόσα καπέλα έχετε αλλάξει! Εμείς είμαστε συνεπείς, εσείς έχετε πάει από το ένα άκρο του πολιτικού φάσματος στο άλλο», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μίλησε μάλιστα για «υποτέλεια» της κυβέρνησης, καθώς «έφερε νομοσχέδιο κατ’εντολή της πρέσβειρας των ΗΠΑ».

Θεοδωρικάκος: Πάρτε πίσω τα περί υποτέλειας!

«Να πάρετε πίσω τις κουβέντες περί υποτέλειας! Η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης καθώς συνιστά προϋπόθεση ασφάλειας και ενός βιώσιμου οικονομικού μέλλοντος, την ώρα που οξύνονται οι διεθνείς ανταγωνισμοί», απάντησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «ανεύθυνες» και «δημαγωγικές» κραυγές.



«Μην κάνει ότι κλαίει ο Σωκράτης Φάμελλος για την ακρίβεια, ας μιλήσει πιο σοβαρά. Όλα συνδέονται με τους μισθούς των εργαζομένων, εκεί είναι η ουσία του θέματος», πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης, λέγοντας ξανά πως σημασία έχει το διαθέσιμο εισόδημα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρίσκεται εδώ στην επόμενη Βουλή»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σχολίασε πάντως πως ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή «με προθεσμία λήξης». «Στην επόμενη Βουλή θα είναι εδώ το καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει πάντως…», όπως είπε και στράφηκε και κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.



«Παίζετε θέατρο, συκοφαντείτε συνειδητά επειδή θέλετε να προκαλέσετε πόλωση και κοινωνικούς αυτοματισμούς στην κοινωνία. Δεν θα σας ακολουθήσουμε», ανέφερε.

Κωνσταντοπούλου σε Φάμελλο: Τοποθετηθείτε!

Είχε προηγηθεί η νέα ολομέτωπη επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην κυβέρνηση, με αιχμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάθεση του «Φραπέ».



«Απαντήστε μας, γιατί δεν έκανε τίποτα η ΕΛΑΣ όταν ο Φραπές εκτόξευσε απειλή σε πολιτική αρχηγό;», είπε προς τα υπουργικά έδρανα, ενώ από τα βέλη της δεν γλίτωσε ούτε ο Σωκράτης Φάμελλος.



«Κύριε Φάμελλε, τοποθετηθείτε για τις απειλές του "Φραπέ"! Εγώ όταν σας στοχοποίησε η Ομάδα Αλήθειας βρέθηκα στο πλευρό σας», είπε σε υψηλούς τόνους.

Μηταράκης κατά Ζωής: Ανακαλέστε την στην τάξη! Πάρτε πειθαρχικά μέτρα!

Σημειωτέον, πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε νέα φραστική επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, μιλώντας για «φασίστα» και «ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος», προκαλώντας την οξεία αντίδραση του Νότη Μηταράκη, ο οποίος κάλεσε το προεδρείο να την ανακαλέσει στη τάξη και να κινήσει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της.



«Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τοποθετήθηκε ακραίως προσβλητικά για τον κ. Γεωργιάδη. Κατά σαφή παραβίαση του άρθρου 77 του Κανονισμού της Βουλής. Και ζητάμε από το προεδρείο να πάρει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, με την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να επισημαίνει πως οι επίμαχες αναφορές θα διαγραφούν από τα πρακτικά.