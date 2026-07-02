Βουλή: Ομόθυμη καταδίκη για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση καταδίκασαν απερίφραστα τις χθεσινές εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ, οι οποίες οδήγησαν στον τραγικό χαμό της Βάγιας Νέστορα.

Κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου για την ισότητα στην εργασία, η Νίκη Κεραμέως εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για τις «άνανδρες τρομοκρατικές ενέργειες».

«Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα κοινωνικών αγώνων, για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν συνιστούν παρά εγκληματίες και για αυτόν ακριβώς το λόγο και η κυβέρνηση θα κάνει ότι περνά από το χέρι της προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», ανέφερε η υπουργός Εργασίας, τονίζοντας πως σε αυτό το μέτωπο θα πρέπει να είναι όλοι ενωμένοι πέρα και πάνω από κόμματα.

«Η βία από όπου και εάν προέρχεται, ιδίως όταν φορά αυτή την λεοντή της δήθεν πολιτικής πράξης, δεν έχει καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία μας. Η βία που σκοτώνει κάνει ακόμα πιο σκοτεινή, τοξική την κοινωνία μας. Η μόνη απάντηση είναι η Δικαιοσύνη», είναι το μήνυμα που έστειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Για μια τρομοκρατική επίθεση που είναι καταδικαστέα χωρίς αστερίσκους, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος, ενώ για «ενέργειες προβοκατόρικες και καταδικαστέες» μίλησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ.

«Να καταδικάσουμε τις δολοφονικές αυτές πράξεις. Παρά τις όποιες διαφορές αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές επιθέσεις», υπογράμμισε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας σημείωσε πως η Πλεύση Ελευθερίας στέκεσαι «κατά κάθε προσβολής της ανθρώπινης ζωής».