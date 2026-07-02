Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών-γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα

Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά «την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα».



Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ από την Αντιπολίτευση -εκτός του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της ΝΙΚΗΣ που καταψήφισαν- ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛ.ΛΥ δήλωσαν «παρών».

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο σχέδιο νόμου εισάγει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαφάνειας στις αμοιβές σε δύο άξονες: πριν από την πρόσληψη και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Πριν από την πρόσληψη:

η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει για την αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της προσφερόμενης θέσης,

η επιχείρηση δεν θα μπορεί να ρωτάει το ύψος της αμοιβής που λάμβανε σε πρότερη εργασία ο υποψήφιος,

οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο.

Κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται στην υποβολή στοιχείων για:

το μισθολογικό χάσμα σε απολαβές και πρόσθετες παροχές,

το μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων

Κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ο εργαζόμενος θα μπορεί να ρωτά:

πώς κατατάσσεται μισθολογικά,

τις μέσες αμοιβές ανδρών και γυναικών για ίδια ή ισάξια εργασία

Θεσπίζεται επίσης εσωτερικός έλεγχος μισθολογικού χάσματος στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα ανδρών – γυναικών, το μισθολογικό χάσμα στα bonus, το διάμεσο μισθολογικό χάσμα και το μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων. Η υποχρέωση αυτή θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο για επιχειρήσεις με 250 και άνω εργαζόμενους και ανά τριετία για επιχειρήσεις 100 εργαζομένων και άνω.



Σε περίπτωση που εντοπιστεί μισθολογική απόκλιση χωρίς αντικειμενική εξήγηση (π.χ. μεγαλύτερη εμπειρία, περισσότερα προσόντα), η επιχείρηση υποχρεούται να τη διορθώσει.



Το νέο πλαίσιο συνδέεται και με την προσπάθεια για ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Προβλέπει ότι όταν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση εργασίας, θεωρείται καταρχήν ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες μισθολογικές διακρίσεις και ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία μισθολογικών δομών στις επιχειρήσεις.



Αν ο εργαζόμενος θεωρεί ότι υπάρχει διάκριση, δικαιούται, να ζητήσει στοιχεία μισθών, να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να εκπροσωπηθεί από συνδικαλιστική οργάνωση ή φορέα ισότητας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν το νομοσχέδιο τεθεί σε διαβούλευση, η Υπουργός ενσωμάτωσε 65 προτάσεις που είχαν καταθέσει οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι, εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών. Κατά το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης ενσωματώθηκαν 28 επιπλέον προτάσεις από φορείς, κοινωνικούς εταίρους και πολίτες οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίσεις επί του τρόπου παροχής πληροφοριών σε υποψήφιους εργαζόμενους και τη δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων σε πληροφορίες καθώς και ζητήματα σχετικά με τις χρηματικές αξιώσεις των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και των κανόνων παραγραφής.



Παράλληλα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις που προβλέπουν:



Αναγνώριση του χρόνου μαθητείας στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της ΔΥΠΑ ως πρακτικής άσκησης / προϋπηρεσίας για απόκτηση, αναβάθμιση ή επέκταση επαγγελματικής άδειας και πιστοποίησης.



Ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγεινά (νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων – διασωστών) – με δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης. Εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.



Δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής στη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών στην Επιθεώρηση Εργασίας.



Θεσμοθέτηση Ψηφιακού Μητρώου Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) ώστε οι οργανώσεις να καταθέτουν ηλεκτρονικά συλλογικές ρυθμίσεις με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση από τους πολίτες στο περιεχόμενο των ΣΣΕ και την παρακολούθηση της κάλυψης των εργαζομένων από ΣΣΕ.