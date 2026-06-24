Βουλή σε ρυθμούς... Μουντιάλ - Πιερρακάκης σε Φάμελλο: «Είστε οφσάιντ, κουνάτε και το γκολπόστ»

Με την κυβέρνηση να διαμηνύει πως νομοθετεί και καθολικά και αναδρομικά για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αλλά την αντιπολίτευση να την κατηγορεί πως «σύρεται» πίσω από την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, ψηφίζεται απόψε από την Ολομέλεια η τροπολογία Πιερρακάκη, η οποία, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, θα ανακουφίσει 100.000 πολίτες που θα δουν τη μηνιαία δόση τους να μειώνεται ραγδαία.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έριξε το γάντι στην αντιπολίτευση, ιδίως στο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τον να υπερψηφίσει τη ρύθμιση, δεδομένου ότι, όπως είπε, ο πρόεδρος του κόμματος είχε ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση να εφαρμόσει καθολικά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, κάτι το οποίο εκείνη πράττει, και με το παραπάνω.



«Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ», λέει ο Πιερρακάκης



«Είστε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, επειδή εμείς ερχόμαστε σήμερα και νομοθετούμε παραπάνω, και καθολικότητα και αναδρομικότητα. Κουνάτε το γκολπόστ. Είστε και οφσάιντ, κουνάτε και το γκολπόστ!», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, βγάζοντας «στη σέντρα» - μιλώντας με ποδοσφαιρικούς όρους - τον Σωκράτη Φάμελλο.



Ο ίδιος σχολίασε πως αναμένει από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει την προωθούμενη ρύθμιση «εφόσον μιλούσε για καθολική εφαρμογή για όλους». «Η κυβέρνηση νομοθετεί κάτι πολύ παραπάνω, περιμένω με αγωνία τη θετική σας ψήφο», επέμεινε ο υπουργός.







«Δημιουργείτε δανειολήπτες δυο ταχυτήτων», καταγγέλλει ο Φάμελλος



Απαντώντας, ο Σωκράτης Φάμελλος, υποστήριξε πως η τροπολογία δεν περιλαμβάνει όλους τους δανειολήπτες, καθώς αποκλείει όσους είτε έχασαν την ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε έχουν ήδη πληρώσει.

«Εγώ είχα μιλήσει για άμεση και καθολική εφαρμογή σε όλες τις υποθέσεις που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη. Είστε υποχρεωμένοι να το εφαρμόσετε αναδρομικά από την πρώτη υπόθεση που εντάχθηκε στο νόμο. Με πλήρη καθολικότητα για όλους!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας πως το οικονομικό επιτελείο δημιουργεί δανειολήπτες δυο ταχυτήτων και κάνει επιλεκτική εφαρμογή της δικαστικής απόφασης «προστατεύοντας τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων».

«Ξαφνικά είδατε το φως το αληθινό; Επτά χρόνια τι κάνατε;» είχε αναρωτηθεί νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας είχε τονίσει πως η αναδρομικότητα θα πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται.