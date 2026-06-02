Βουλή: Στη σκιά της απώλειας Ταγαρά η συζήτηση για τον Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Στη σκιά της βαριάς απώλειας του Νίκου Ταγαρά εισήχθη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας, ένα έργο στο οποίο ο υφυπουργός είχε αφοσιωθεί μέχρι και την τελευταία στιγμή.



Κυβέρνηση και αντιπολίτευση απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος, εξαίροντας την ακεραιότητα, τη συνέπεια και την ευγένειά του.



«Τα έφερε έτσι η ζωή και η θεσμική τομή συζητείται χωρίς τον πρωτεργάτη της, χωρίς τον Νίκο Ταγαρά», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.



«Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ένας ευπατρίδης πολιτικός, ένας πολύτιμος φίλος και συνεργάτης, με ήθος, αφοσίωση, συνέπεια, προσήλωση στο κοινό καλό μέχρι το τέλος. Άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα από όλες τις θέσεις που υπηρέτησε. Παρέδωσε μάθημα αξιοπρέπειας, γενναιότητας και ψυχικού σθένους ακόμη και τις τελευταίες ημέρες», υποστήριξε ο υπουργός, μιλώντας, αναφερόμενος στον Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, για μια ιστορική μεταρρύθμιση και θεσμική παρακαταθήκη που αφήνει ο υφυπουργός.



«Είναι χρέος μας να το ολοκληρώσουμε», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας πως με το προωθούμενο νομοθέτημα μπαίνει τάξη σε ένα βαθιά κατακερματισμένο θεσμικό τοπίο, το οποίο οδηγεί όλα αυτά τα χρόνια σε πλήρη ανασφάλεια δικαίου, σε ατέλειωτες δικαστικές διαμάχες, σε καθυστερήσεις και εν τέλει στη μη αξιοποίηση της περιουσίας των πολιτών.



«Είναι εθνική ανάγκη η κωδικοποίηση. Επιταχύνει τις διαδικασίες, μειώνει το δικαστικό φόρτο, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, μειώνει τις συγκρούσεις», επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λέγοντας «όχι» στην πολυνομία και τον κατακερματισμό και «ναι» στην απλούστευση και τη διαφάνεια.



Ο νέος Κώδικας εισάγεται στην Ολομέλεια προς κύρωση το πρωί της Πέμπτης.