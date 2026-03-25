Βουλιαγμένη: Τέταρτη μέρα ερευνών - Τι λέει δύτης που είχε βουτήξει στο «πηγάδι του διαβόλου»

Η αγωνία στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης συνεχίζεται και αυτή τη φορά «χτυπά» κόκκινο, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη, που αγνοείται από την Κυριακή, 21 Μαρτίου, εισέρχονται στην τέταρτη ημέρα τους με τις ελπίδες να ψαλιδίζονται.

Η επιχείρηση διάσωσης στο δεύτερο λιμανάκι συνεχίζεται αδιάκοπα και παρά την εθνική εορτή, το κλίμα παραμένει εξαιρετικά βαρύ. Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (25/3), το σημείο έχει μετατραπεί σε κέντρο επιχειρήσεων, με πλήθος ειδικών και διασωστών να εργάζονται ασταμάτητα. Έμπειροι δύτες πραγματοποιούν συνεχείς συσκέψεις για να αναλύσουν κάθε λεπτομέρεια πριν από κάθε νέα κατάδυση. Η επικινδυνότητα του υποθαλάσσιου «πηγαδιού», που περιλαμβάνει δαιδαλώδεις στοές και δύσκολα προσβάσιμους χώρους, απαιτεί εξαιρετικό συντονισμό και τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Στο σημείο της επιχείρησης βρίσκονται εκτός από τους δύτες και οι δυνάμεις του Λιμενικού, το ΕΚΑΒ, καθώς και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, με σκοπό να συνδράμουν στην έρευνα. Λίγα μέτρα μακριά από την περιοχή όπου διεξάγεται η επιχείρηση, οι συγγενείς και φίλοι του 34χρονου παρακολουθούν με ανείπωτη αγωνία την προσπάθεια διάσωσης, ευελπιστώντας σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

Ανατροπή στις έρευνες - Εύρημα που εγείρει ερωτήματα

Την Τετάρτη (24/3) οι έρευνες έφεραν στο φως τα πρώτα αντικείμενα, τα οποία αυξάνουν την ανησυχία και γεννούν ερωτήματα για την πορεία των γεγονότων. Σχεδόν 30 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, οι δύτες εντόπισαν ένα βατραχοπέδιλο και μία φιάλη οξυγόνου, ευρήματα που είναι υπό εξέταση. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν ακόμα προχωρήσει σε επίσημη ταυτοποίηση αυτών των αντικειμένων, επομένως δεν είναι βέβαιο αν ανήκουν στον 34χρονο αγνοούμενο.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ οι διασώστες, παρά τις δύσκολες συνθήκες, δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια να εντοπίσουν τα ίχνη του δύτη, σε μια αδιάκοπη μάχη με το χρόνο και τη φύση.

Η μαρτυρία για το «πηγάδι του διαβόλου»

Ένας πρώην δύτης που συμμετείχε στις αναζητήσεις στο «πηγάδι του διαβόλου» - όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται το σημείο - μίλησε σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή, περιγράφοντας το περιστατικό του 1978 και τον κίνδυνο που εγκυμονεί το σημείο.



«Ήμασταν μία ομάδα και πήραμε την απόφαση να κάνουμε αυτή τη βουτιά μήπως καταφέρουμε να τους εντοπίσουμε, και όντως τον έναν τον βρήκα εγώ. Αυτό που εντόπισα, όμως, ήταν οστά, καθώς είχαν περάσει 9-10 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1. Ο ίδιος υπογράμμισε την επικινδυνότητα της περιοχής: «Είχαμε βάλει αλυσίδα και σκοινιά για να μπορέσουμε να βγούμε, είναι δύσκολο το σημείο».

Σχετικά με τον δύτη που αγνοείται στα Λιμανάκια στη Βουλιαγμένη, ο πρώην δύτης σχολίασε: «Θεωρώ πως πέρασε τα κάγκελα που υπάρχουν στο επικίνδυνο σημείο και τον τράβηξε μέσα».