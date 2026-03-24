Βουλιαγμένη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αγωνία για τον 34χρονο δύτη που αγνοείται στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, καθώς οι έρευνες στο υποθαλάσσιο σπήλαιο, γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου», δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει καρπούς. Πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία κατάδυσης, με τις συνθήκες να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

Όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες για τον εντοπισμό του δύτη μειώνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, οι επιχειρήσεις έρευνας διακόπηκαν προσωρινά το πρωί της Τρίτης (24/3), εξαιτίας της ακραίας επικινδυνότητας του σημείου, προκειμένου το Λιμενικό να επανέλθει με καλύτερη προετοιμασία.

Οι δύσκολες συνθήκες στο υποθαλάσσιο σπήλαιο

Δύτες του Λιμενικού, με ειδικό εξοπλισμό, πραγματοποίησαν καταδύσεις στο σπήλαιο αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος ζωής, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Από το πρωί της Δευτέρας, σε συνεργασία με ειδικούς σπηλαιολόγους, επιχειρούν στον χώρο, τον οποίο χαρακτηρίζουν «αφιλόξενο».

Το συγκεκριμένο υποθαλάσσιο σπήλαιο έχει βάθος περίπου 30 μέτρων, διαθέτει μόνο μία είσοδο χωρίς εμφανή έξοδο, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την έξοδο ακόμη και για έμπειρους δύτες.

Την κατάσταση επιβαρύνουν τα ισχυρά υπόγεια ρεύματα, τα οποία ασκούν μεγάλες πιέσεις και μπορούν να παρασύρουν όποιον εισέλθει, οδηγώντας τον σε άλλο σπήλαιο άγνωστης έκτασης. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν την επιχείρηση εντοπισμού ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Νέα προσπάθεια εντοπισμού αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Ο 34χρονος, πιλότος της πολιτικής αεροπορίας, διέθετε μεγάλη εμπειρία στις καταδύσεις και γνώριζε το συγκεκριμένο σημείο, καθώς το είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν.