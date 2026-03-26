Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατο του στο «πηγάδι του διαβόλου» - Πότε θα ανασυρθεί

Θλίψη προκαλούν τα στοιχεία γύρω από τον τραγικό θάνατο 34χρονου δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, καθώς η κάμερα που έφερε πάνω του φέρεται να κατέγραψε τις τελευταίες, δραματικές στιγμές του.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε την Τετάρτη (25/3), σφηνωμένος στο αποκαλούμενο «πηγάδι του διαβόλου», σε βάθος περίπου 30 μέτρων. Παρά τις προσπάθειές του να επιστρέψει στην επιφάνεια, δεν τα κατάφερε, με το υλικό που κατέγραψε να αποτυπώνει την αγωνιώδη μάχη του με τα νερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος είχε εξοπλιστεί πλήρως και επιχείρησε κατάδυση στο ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, θέλοντας να καταγράψει την εμπειρία του. Κατά την κάθοδό του προς το «πηγάδι», φέρεται να αιφνιδιάστηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Τα ρεύματα τον παρέσυραν, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε βράχια και να χάσει τον εξοπλισμό του, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο.

Δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης

Η σορός του παραμένει στο σημείο, καθώς η επιχείρηση ανάσυρσης χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Ειδικά εκπαιδευμένα κλιμάκια αναμένεται να επιχειρήσουν το Σάββατο, χρησιμοποιώντας ειδικά μείγματα αερίων, ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν με ασφάλεια το βάθος.

Το «πηγάδι του διαβόλου» θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα σημεία για κατάδυση στην Αττική. Η μορφολογία του βυθού σε συνδυασμό με τα ισχυρά ρεύματα δημιουργούν συνθήκες υψηλού ρίσκου, ακόμη και για έμπειρους δύτες.

Υπάρχουν, μάλιστα, αναφορές ότι το σημείο ενδέχεται να συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης, η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη λόγω της επικινδυνότητας.

Τι είναι το «πηγάδι του διαβόλου»

Πρόκειται για ένα στενό, κάθετο υποθαλάσσιο «φρέαρ» στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης. Ξεκινά σε βάθος περίπου 11 μέτρων, με διάμετρο γύρω στα 3 μέτρα, και φτάνει συνολικά τα 30 μέτρα.

Ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το σημείο γύρω στα 16 μέτρα, όπου ισχυρά ρεύματα τραβούν τον δύτη προς τα κάτω, οδηγώντας σε μια στενή υποβρύχια σήραγγα που καταλήγει σε σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν εξερευνηθεί περίπου 150 μέτρα της σήραγγας, ενώ εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρχει σύνδεση με τη λίμνη της Βουλιαγμένης, στοιχείο που ενισχύει τη φήμη και τον μύθο γύρω από το σημείο.