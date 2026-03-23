Βουλιαγμένη: Το «Πηγάδι του Διαβόλου» – Γιατί είναι το πιο επικίνδυνο σπήλαιο με 4 νεκρούς δύτες

Δύτες που χάθηκαν για πάντα, άγνωστο και σκοτάδι… Μία πλακέτα που συναντούν όσοι καταδύονται στο λεγόμενο «πηγάδι», στα δεύτερα λιμανάκια Βουλιαγμένης, προκαλεί ανατριχίλα. «Πέρα από αυτό το σημείο δεν υπάρχει τίποτα να δεις που ν’ αξίζει περισσότερο από τη ζωή!»

Κι όμως κάποιοι αποφασίζουν να ρισκάρουν. Όσοι περνούν το «δόντι του διαβόλου» όπως αποκαλούν οι δύτες ένα πολύ επικίνδυνο σημείο μέσα στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της περιοχής, με σκοπό να το εξερευνήσουν, αποφασίζουν στην πραγματικότητα να έρθουν «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον ίδιο τον κίνδυνο.

Ένα στενό πέρασμα ανάμεσα σε κοφτερά βράχια, που μοιάζει με «δόντι», μέσα στο σπήλαιο που συναντά κανείς μετά την κάθετη κατάβαση στο «πηγάδι», είναι το όριο σε κάποιες περιπτώσεις που χωρίζει τη ζωή από τον θάνατο, αφού μπορεί να δυσκολέψει την επιστροφή.

Η επιχείρηση εντοπισμού του 34χρονου δύτη που εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσηςσε αυτό το ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, είναι μια ακόμα απόδειξη. Το γιατί μας εξηγεί ο κύριος Στέφανος Τζογάνης, έμπειρος εκπαιδευτής καταδύσεων και συνεργάτης του κορυφαίου Έλληνα δύτη, Κώστα Θωκταρίδη…

«Από την από κάτω μεριά της Λίμνης που όλοι γνωρίζουμε, από τη μεριά της θάλασσας δηλαδή, υπάρχουν τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης τα οποία είναι στην παραλία. Εκεί, στο δεύτερο λιμανάκι, υπάρχει ένα «πηγάδι» που ξεκινά περίπου στα 11 μέτρα. Κατεβαίνει ακριβώς σαν ένα πηγάδι, όπως το έχουμε στο μυαλό μας, μέχρι τα 30 μέτρα. Εκεί υπάρχει κι άλλο άνοιγμα στο οποίο μπαίνεις μέσα, κάνεις δηλαδή αυτό που αποκαλούμε διείσδυση στο σπήλαιο. Δεν είναι λαβύρινθος, όπως μπορεί να το φανταζόμαστε. Για την ακρίβεια σχηματίζει ένα S.

Είναι ένα S, ας πούμε σαν το αγγλικό, το οποίο οδηγεί σε ένα άλλο σπήλαιο που είναι λίγο μεγαλύτερο και το οποίο δεν έχει ρεύματα, είναι όμως πλημμυρισμένο. Λοιπόν, μέχρι τα 30 μέτρα η κατάδυση είναι σχετικά ασφαλής, γιατί στην ουσία μπαίνεις απλά μέσα στο «πηγάδι» και κατεβαίνεις μέχρι το συγκεκριμένο βάθος. Από τα 30 μέτρα όμως και μετά, πρέπει κάθετα να μπεις μέσα σε ένα σπήλαιο. Να κάνεις δηλαδή σπηλαιοκατάδυση. ‘Όμως αυτό είναι κάτι διαφορετικό από την κατάδυση. Απαιτεί άλλη εκπαίδευση κι άλλη τεχνογνωσία για να μπεις μέσα σε ένα σπήλαιο. Αν έρθετε εσείς για παράδειγμα, σε εμένα και σας κάνω κατάδυση δεν μπορώ να σας βάλω σε ένα σπήλαιο, χωρίς να έχουμε μάθει τις βασικές αρχές σπηλαιολογίας.

-Αυτό σε τι κίνδυνο θα μας έβαζε;

Για αρχή να χαθούμε, αυτό που είπατε κι εσείς.»

Η είσοδος μετά το «πηγάδι» στο οποίο έχει καταδυθεί ο κύριος Τζογάνης, είναι ιδιαίτερα στενή, μας επιβεβαιώνει. Μάλιστα τη δεκαετία του ’80, το Λιμενικό είχε τοποθετήσει κάγκελα για να σηματοδοτούν τον επικείμενο κίνδυνο αφού στην αρχή τα ρεύματα μπορεί να σε «ξεγελάσουν» καθώς δεν είναι τόσο ισχυρά. Πλησιάζοντας όμως προς την κύρια είσοδο του σπηλαίου η οποία είναι πιο στενή -μόλις 1 μέτρο επί 1,5- ένα σημείο όπου δεν φτάνει ούτε το φως του ήλιου, τα ρεύματα δυναμώνουν. Ακόμα κι οι φυσαλίδες από την εκπνοή των δυτών παρασύρονται στα έγκατα του, λένε οι πληροφορίες που μοιράζονται μεταξύ τους, αντί να «ταξιδεύουν» προς την επιφάνεια. Ρεύματα που τους τραβούν προς ένα σπήλαιο που χαρακτηρίζεται τεράστιο και πολυδαίδαλο. Ένας συνδυασμός που το καθιστά «παγίδα» ακόμα και για τους πιο έμπειρους cave divers. Μια ειδικότητα διαφορετική, που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, συμπληρώνει…

«Όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα σπήλαιο πρέπει να έχουμε βασικές γνώσεις σπηλαιολογίας. Δηλαδή να ξέρουμε πώς «δουλεύει» ένα σπήλαιο. Πρώτα λοιπόν, μαθαίνουμε σπηλαιολογία στο βουνό, στη Πάρνηθα για παράδειγμα και μετά πάμε σε ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο όπως είναι στη θάλασσα.

Συνδυάζουμε δηλαδή πολύ καλές γνώσεις κατάδυσης, αυτόνομης κατάδυσης και πολύ καλές γνώσεις σπηλαιολογίας για να κάνουμε αυτό που αποκαλούμε στη γλώσσα μας, «full cave». Δηλαδή να μπούμε σε ένα σπήλαιο να το εξερευνήσουμε. Όχι να μπούμε σε μία απλή σπηλιά και να βγούμε.

Το σπήλαιο, πρέπει να γνωρίζετε, έχει σήραγγες που μπαίνεις μέσα. Σε μερικά σημεία χωράς, σε μερικά σημεία δεν χωράς. Επίσης όταν μιλάμε για σπηλαιοκατάδυση, εννοούμε ότι έχουμε πλήρες σκοτάδι και δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση στην επιφάνεια. Ενώ από το «πηγάδι» μπορείς ό,τι ώρα θέλεις, με συγκεκριμένες τεχνικές, να ανέβεις στην επιφάνεια, γιατί άλλωστε τη βλέπεις την επιφάνεια. Στο σπήλαιο όμως, όταν μπαίνεις μέσα, δεν έχεις επαφή με την επιφάνεια.»

1978, 1990… Τέσσερις επιβεβαιωμένοι θάνατοι στο «πηγάδι του Διαβόλου»

Σεπτέμβριος 1978…Ήταν η χρονιά που το «πηγάδι» θα έμενε στην ιστορία κι ως «πηγάδι του Διαβόλου» για το θάνατο που «σκόρπισε». Τότε που εξαφανίστηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες που υπηρετούσαν στη βάση του Ελληνικού. Αγνοούμενοι, ο λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ , ο σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ, μόλις 21 ετών κι η αδελφή του Τζόαν Γκράνφορντ, ένα χρόνο μικρότερη. Όλοι μαζί έκαναν ως ερασιτέχνες, καταδύσεις στην περιοχή.

Οι σωροί τους εντοπίζονται τον Απρίλιο του 1989, μετά από επιχείρηση που οργανώνουν τα μέλη του του Σπηλαιολογικού Ελληνικού Εξερευνητικού Ομίλου (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.). Η πρώτη σωρός εντοπίζεται στα 50 μέτρα από την είσοδο κι η δεύτερη στα 70 μέτρα. Η ανάσυρση δύο εκ των τριών αδικοχαμένων δυτών, γίνεται περίπου τριάντα χρόνια μετά το χαμό τους, το 2006.

Αλλά και τον Νοέμβριο του 1990, μια ανεπίσημη αποστολή για ανάσυρση του τρίτου Αμερικανού δύτη καταλήγει σε τραγωδία. Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος, που λάμβανε μέρος σε αυτήν, ανεβάζει τον απολογισμό των απωλειών στο συγκεκριμένο καταδυτικό σημείο. 4 συνάνθρωποι μας δεν επέστρεψαν, ποτέ, ζωντανοί στην επιφάνεια…

Γιατί πρέπει ν’ ακολουθούμε το πρωτόκολλο ασφαλείας

Γι αυτό και η ιστορία έχει δείξει πως και στο συγκεκριμένο σημείο, είναι απαραίτητο να τηρείς ευλαβικά ένα πρωτόκολλο ασφαλείας, μας εξηγεί ο έμπειρος εκπαιδευτής καταδύσεων, που έχει εξερευνήσει το βυθό στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα…

«Ένα σπήλαιο μπορεί να έχει πολύπλοκες διαδρομές κλπ., πρέπει να χρησιμοποιείς μίτο (ένα απαραίτητο αξεσουάρ ασφαλείας και εξερεύνησης, το οποίο αποτελείται από ένα καρούλι και πάνω στο οποίο είναι τυλιγμένο ένα ανθεκτικό σχοινί), εάν υπάρχουν ρεύματα πρέπει να έχεις σκούτερ, δηλαδή ένα μηχανάκι που σου δίνει ώθηση για να μπορείς να βγεις. Δεν ξέρω αν τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Δεν ξέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό. Χρειάζεται, δηλαδή, πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Γι αυτό και κατά καιρούς έχουν χαθεί δύτες μέσα στο «πηγάδι» της Βουλιαγμένης. Όχι στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Στο «πηγάδι». Και στη λίμνη φυσικά έχουν χαθεί, αλλά τώρα μιλάμε για το «πηγάδι», εκεί όπου έγινε το ατύχημα.»

Οι περισσότεροι θάνατοι, συμπληρώνει ο κύριος Τζογάνης, σχετίζονται ακριβώς με την παραβίαση των βασικών κανόνων, που εφαρμόζονται διεθνώς, όπως: