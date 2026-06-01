Βούλτεψη για ΕΛΑΣ του Τσίπρα: «Απορώ με τον Άρειο Πάγο, εμείς είμαστε με την Ελληνική Αστυνομία»

Την έντονη αντίθεσή της στην επιλογή του ονόματος ΕΛ.Α.Σ.-Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη.

Μιλώντας στο Action24 και την εκπομπή «Η επόμενη μέρα», η Σοφία Βούλτεψη είπε μάλιστα ότι «απορεί με τον Άρειο Πάγο», αφήνοντας αιχμές για την έγκριση του ονόματος του νέου κόμματος από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σοφία Βούλτεψη τόνισε: «Εμείς είμαστε με την ΕΛ.ΑΣ., την Ελληνική Αστυνομία, την οποία στηρίζουμε».

Γεωργιάδης: «Απαγορεύεται η ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα»

Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε εκφράσει την άποψη ότι το όνομα ΕΛ.Α.Σ. πιθανόν να μην έπαιρνε έγκριση από τον Άρειο Πάγο.

«Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα “ΕΛΑΣ” περνάει από τον Άρειο Πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία κλπ. Μην εκπλαγείτε αν κοπεί το όνομα στον Άρειο Πάγο», είχε αναφέρει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.