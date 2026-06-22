Βουρκωμένος στην πρώτη του δήλωση ο Ομπράντοβιτς: «Σας ευχαριστώ για την υποδοχή»

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την επίσημη επιστροφή του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Σέρβο τεχνικό να λυγίζει μπροστά στην υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλοι της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του στο ΟΑΚΑ, ο πολυνίκης προπονητής εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος, με τα λόγια του να αποτυπώνουν το ισχυρό δέσιμο που διατηρεί με τον σύλλογο και τον κόσμο του, παρά τα χρόνια που πέρασε μακριά από το «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι εδώ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα. Είχαμε μια καλή συζήτηση, ήταν εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο. Ποτέ δεν έχασα την σύνδεσή μου με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την υποδοχή. Κάθε φορά που έπαιζα εδώ με την Φενέρ και την Παρτίζαν ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με την Αθήνα. Είναι μεγάλη ικανοποίηση που είμαι εδώ και ευχαριστώ τον Δημήτρη που είμαι σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου».

«Δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό (σ.σ το παρελθόν). Ό,τι κι αν κάνω θα υπάρχει αυτό. Το παρελθόν είναι καλό, αλλά πρέπει να κοιτάζεις το παρόν και το μέλλον. Ό,τι καταφέραμε την πρώτη φορά ήταν επειδή ήμασταν οικογένεια. Μπορώ να υποσχεθώ κάτι. Πως δηλαδή θα είμαι εδώ και θα σκέφτομαι τον σύλλογο».