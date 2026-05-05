Βούρος για τον γιο του Στέφανο: «Συγγενείς μας έλεγαν να του φοράμε γάντια όταν βγαίνουμε έξω»

Ο Γιάννης Βούρος μίλησε στην διαδικτυακή εκπομπή «One on One» για τον γιο του Στέφανο - καρπό του έρωτά του με την Νταίζη Σεμπεκοπούλου - και παραδέχθηκε ότι η πατρότητα τον έκανε πιο συνεπή και σωστό.

«Ο ρόλος του πατέρα, μου έχει μάθει τα περισσότερα πράγματα στη ζωή. Κανείς δεν ξεκινάει με διδακτορικό σε αυτό. Όταν μπαίνεις σε αυτό το χώρο ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Ο ρόλος αυτός σε κάνει πιο συνεπή και πιο σωστό.

Εγώ γενικά οδηγώ όλη μου τη ζωή μηχανή. Όταν γεννήθηκε ο Στέφανος, ο γιος μου, σταμάτησα να περνάω με κόκκινο τα φανάρια. Ο Στέφανος είναι δάσκαλος με Δ κεφαλαίο. Όταν έχεις φέρει στον κόσμο ένα παιδί με διαφορετικότητα, η ευθύνη διπλασιάζεται. Θα έλεγα ότι είναι ένα παιδί, παράδειγμα προς μίμηση. Με τη δραστηριότητα του, με την πετυχημένη καριέρα του, με τις ομιλίες που κάνει στα συνέδρια και άλλα πολλά» εξήγησε ο γνωστός ηθοποιός.

Και συμπλήρωσε: «Κάποια στιγμή έπεσα στην παγίδα να απαντάω στα κακόβουλα σχόλια στα social media, αλλά μετά κατάλαβα ότι αυτός ο κόσμος είναι δηλητηριώδης. Εκείνη την εποχή, υπήρχαν ακόμα και συγγενείς που μας έλεγαν όταν θα βγαίνουμε έξω με τον Στέφανο να του βάζουμε γάντια. Δεν το δεχτήκαμε ποτέ και πολύ καλά κάναμε. Τον μεγαλώσαμε λέγοντάς του ότι δεν είναι διαφορετικός αλλά ξεχωριστός».