Βουτιές στην Μύκονo: Από την Τούνη στην Ελληνίδου και από την Παναγιώταρου στην Οικονομάκου (Βίντεο)

Για άλλο ένα καλοκαίρι η Μύκονος αποτελεί τον νούμερο ένα προορισμό και πόλο έλξης για τους διάσημους της χώρας μας, οι οποίοι αποζητούν στιγμές χαλάρωσης μακριά από την ζέστη της πόλης, στιγμές διασκέδασης και καλού φαγητού. Κάποιοι όμως δεν έμειναν σε αυτά...

Η Αθήνα Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, άφησαν για λίγο τις ξαπλώστρες και έπιασαν δουλειά. Το νιόπαντρο ζευγάρι, άρχισε να φωτογραφίζεται στην παραλία τραβώντας τα βλέμματα των λουόμενων κατά πάνω τους. Πιο συγκεκριμένα ο Μπρούνο Τσερέλα έπιασε το κινητό και μέσα από τη δική του ματιά, προσπάθησε να αποτυπώσει την ομορφιά της Αθηνάς Οικονομάκου σε στιγμές. Στιγμιότυπα και φωτογραφίες που ανάρτησε λίγο αργότερα η γνωστή ηθοποιός στον προσωπικό λογαριασμό της στο instagram.

Στην Μύκονο αποφάσισε να περάσει και φέτος τις καλοκαιρινές της διακοπές, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η ινφλουένσερ έκανε τις βουτιές της σε γνωστή παραλία του νησιού μαγνητίζοντας τα βλέμματα με τις τέλειες αναλογίες της, που αναδεικνύονταν με το λευκό μπικίνι που επέλεξε να φορέσει. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μετά τις στιγμές χαλάρωσης στην παραλία, συναντήθηκε με τους φίλους της Νίκο Κοκλώνη και Τρύφωνα Σαμαρά, που επέλεξαν και εκείνοι την Μύκονο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Στο νησί των Ανέμων βρέθηκε και η Ρία Ελληνίδου με τον αγαπημένο της Δημήτρη Αλεξάνδρου, με το ερωτευμένο ζευγάρι να συνδυάζει καλοκαιρινές διακοπές με επαγγελματικές υποχρεώσεις στο κοσμοπολίτικο νησί. Μετά την συναυλία που έδωσε στο νησί, η τραγουδίστρια επισκέφθηκε το Καλό Λιβάδι, αποζητώντας στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στην γνωστή παραλία του νησιού . Φορώντας ένα κίτρινο μπικίνι που αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της, κάνει τις βουτιές της στην θάλασσα και χαλαρώνει παρέα με τον αγαπημένο της Δημήτρη Αλεξάνδρου στις ξαπλώστρες.

Αγαπημένος προορισμός η Μύκονος και για την Ιωάννα Τούνη. Η γνωστή ινφουένσερ, όποια χώρα κι αν επιλέξει για τις καλοκαιρινές της διακοπές, πάντα βρίσκει ένα λόγο να γυρνάει στο αγαπημένο της νησί για στιγμές ανάπαυλας και διασκέδασης. Τα βράδια κάνει βόλτες παρέα με τους φίλους της στα γραφικά σοκάκια του νησιού και στα Ματογιάννια, ενώ το πρωί κάνει τις βουτιές της στην Ψαρού και φωτογραφίζεται στο νερό με το σέξι ολόσωμο μαγιό της, στρέφοντας όλα τα βλέμματα πάνω της.

Διακοπές στο κοσμοπολίτικο νησί και για την Εύη Βατίδου, όπου την κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV, να απολαμβάνει στιγμές απόλυτης ηρεμίας στην γνωστή παραλία Αγράρι, η οποία φημίζεται για τα καταγάλανα νερά της. Το πρώην μοντέλο που διατηρεί εξοχική κατοικία στο νησί, κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Αθήνα και να βρεθεί στο νησί που τόσο αγαπάει, απολαμβάνοντας τις διακοπές της. Φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι μπαίνει στη θάλασσα και σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη.