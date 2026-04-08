Βουβή θλίψη στην κηδεία του Βασίλη Ρίζου - Πλήθος κόσμου στο πλευρό της Θεανώς Φωτίου

Πλήθος κόσμου προσήλθε στο Α' Νεκροταφείο όπου τελέστηκε η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανώς Φωτίου, ο οποίος «έφυγε» από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 48 ετών.

Το κλίμα ήταν βαρύ καθώς είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πώς ένας νέος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή τόσο ξαφνικά. Το «παρών» έδωσαν συγγενείς, συνάδελφοι, σύντροφοι και συνοδοιπόροι του Βασίλη Ρίζου που τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν μέσα από την πλούσια πολιτική και κοινωνική δράση του.

Παρών και ο Αλέξης Τσίπρας για το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανώς Φωτίου.



📷 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/pcCatbHE5d — Flash.gr (@flashgrofficial) April 8, 2026

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος και Έφη Αχτσιόγλου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος και Ρένα Δούρου, ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ο Νίκος Φίλης, ο Γιάννης Μουζάλας.

Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και η Νέα Αριστερά.

Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30 μ.μ.

Η Θεανώ Φωτίου με τον εγγονό της και τη σύντροφο του εκλιπόντος/FLASH/Γιάννης Κέμμος

Νικήτας Κακλαμάνης και Θεανώ Φωτίου/FLASH/Γιάννης Κέμμος

Αλέξης Τσίπρας/FLASH/Γιάννης Κέμμος

Σοφία Ζαχαράκη/FLASH/Γιάννης Κέμμος

Αλέξης Χαρίτσης/FLASH/Γιάννης Κέμμος

Έφη Αχτσιόγλου/FLASH/Γιάννης Κέμμος

Νίκος Φίλης/FLASH/Γιάννης Κέμμος

Ρένα Δούρου/FLASH/Γιάννης Κέμμος

Γιώργος Καραμέρος/FLASH/Γιάννης Κέμμος

Νίκος Βούτσης/FLASH/Γιάννης Κέμμος