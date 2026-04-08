Βουβή θλίψη στην κηδεία του Βασίλη Ρίζου - Πλήθος κόσμου στο πλευρό της Θεανώς Φωτίου
Το «αντίο» στον μοναχογιό της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
Πλήθος κόσμου προσήλθε στο Α' Νεκροταφείο όπου τελέστηκε η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανώς Φωτίου, ο οποίος «έφυγε» από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 48 ετών.
Το κλίμα ήταν βαρύ καθώς είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πώς ένας νέος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή τόσο ξαφνικά. Το «παρών» έδωσαν συγγενείς, συνάδελφοι, σύντροφοι και συνοδοιπόροι του Βασίλη Ρίζου που τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν μέσα από την πλούσια πολιτική και κοινωνική δράση του.
Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος και Έφη Αχτσιόγλου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος και Ρένα Δούρου, ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ο Νίκος Φίλης, ο Γιάννης Μουζάλας.
Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και η Νέα Αριστερά.
Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30 μ.μ.