Βουβός πόνος στην κηδεία της Μαίρης Λίντα - Το ύστατο χαίρε στη σπουδαία ερμηνεύτρια

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα Παρασκευή (24/7) τη Μαίρη Λίντα, τη σπουδαία ερμηνεύτρια που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γηροκομείο Αθηνών, τον χώρο όπου η ίδια έζησε τα τελευταία οκτώ χρόνια της ζωής της, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

@flashgrofficial 🕊️🎶 Το τελευταίο αντίο στη Μαίρη Λίντα. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου αποχαιρετούν σήμερα τη σπουδαία ερμηνεύτρια στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γηροκομείο Αθηνών, τον χώρο που η ίδια αποκαλούσε «σπίτι» της τα τελευταία χρόνια. 💐 Η κόρη της, αγαπημένα της πρόσωπα, άνθρωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και δεκάδες θαυμαστές βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν μια από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η Μαίρη Λίντα αφήνει πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη που θα συνεχίσει να συγκινεί τις επόμενες γενιές. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

@flashgrofficial Η συγκάτοικος στο γηροκομείο αποχαιρετά την Μαίρη Λίντα. Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Συγκίνηση στο ύστατο χαίρε

Από νωρίς το πρωί, η κόρη της ερμηνεύτριας, Ευαγγελία, βρέθηκε στον ναό για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, εμφανώς συγκινημένη.

Στο πλευρό της βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, ενώ το «παρών» έδωσαν και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού αλλά και του πολιτικού κόσμου, τιμώντας τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Τα στεφάνια και το «ευχαριστώ» στη μεγάλη ερμηνεύτρια

Ο προαύλιος χώρος του ναού γέμισε από στεφάνια στη μνήμη της Μαίρης Λίντα, με εκείνα της Χαρούλας Αλεξίου, του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να ξεχωρίζουν ανάμεσα στις πολλές εκδηλώσεις τιμής.

@flashgrofficial Με συγκίνηση αποχαιρέτησε την Μαίρη Λίντα καλή της φίλη. Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Το τελευταίο αντίο συνοδεύεται από βαθιά συγκίνηση, καθώς φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές αποχαιρετούν μια καλλιτέχνιδα που για περισσότερες από έξι δεκαετίες χάρισε σπουδαίες ερμηνείες και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Η συγκίνηση είναι εμφανής στα πρόσωπα όσων βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία καλλιτέχνιδα, η οποία υπηρέτησε για δεκαετίες το ελληνικό λαϊκό τραγούδι με τη μοναδική φωνή και την ξεχωριστή σκηνική της παρουσία.

Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, σε ηλικία 90 ετών, στο Γηροκομείο Αθηνών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη.

Με την απώλειά της ολοκληρώνεται μια σπουδαία διαδρομή, όμως η φωνή και τα τραγούδια της θα συνεχίσουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη της.