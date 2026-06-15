Βοζίνια: Ο τερματοφύλακας που μετά την εμφάνισή του «εκτοξεύτηκαν» οι ακόλουθοί του στα social media

Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε ιστορία αφού στην πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ κράτησε στο 0-0 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανίας, με μία άριστα πειθαρχημένη εμφάνιση αμυντικά.

Βέβαια όλα τα «βλέμματα» τράβηξε ο 40χρονος τερματοφύλακας των Αφρικανών, ο οποίος έπιασε τα «πάντα» και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Επιπλέον μετά τη λήξη του αγώνα ο Βοζίνια, έβαλε τα κλάματα από τη συγκίνηση.

Από εκεί λοιπόν, που ο 40χρονος πορτιέρε της Τσάβες και άλλοτε της ΑΕ Λεμεσού είχε 50.000 ακολούθους στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, έφτασε πλέον να έχει 1.7 εκατομμύρια, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φώτο από τον λογαριασμό του.