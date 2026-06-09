Βρανά για αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης: «Αναγκάστηκα να κάτσω στο πάτωμα... τραγική η εξυπηρέτηση»

Μια ταλαιπωρία που δεν είχε τέλος έζησε η Κατερίνα Βρανά στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και κατήγγειλε δημόσια μέσω instagram όσα συνέβησαν...

«Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης. Τραγική εξυπηρέτηση για άτομα με αναπηρία. Η πτήση μου από το Σίδνεϊ είχε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να χάσω την ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη προς την Αθήνα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μας ενημέρωσε κανείς γι’ αυτό. Μας άφησαν να περιμένουμε χωρίς αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ το προσωπικό αρνούνταν να μας μιλήσει, να μας εξηγήσει τι συνέβαινε ή να μας προτείνει κάποια εναλλακτική λύση. Αναγκαστήκαμε να περπατήσουμε μέχρι το γραφείο ανταποκρίσεων για να πάρουμε πληροφορίες.



Τελικά αλλάξαμε πτήση με βάση πληροφορίες που λάβαμε από τον ταξιδιωτικό μας πράκτορα στην Αυστραλία και όχι από το γραφείο ανταποκρίσεων του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης. Εν τω μεταξύ, στο γραφείο ανταποκρίσεων δεν υπήρχαν καν καρέκλες. Αναγκάστηκα να κάτσω στο πάτωμα, γιατί η διαδικασία κράτησε ατελείωτα. Στη συνέχεια έπρεπε να περπατήσω μέχρι το γραφείο της Turkish Airlines για να παραλάβω τις κάρτες επιβίβασης και μετά δυσκολεύτηκα πολύ να βρω βοήθεια για να περάσω από το αεροδρόμιο και να φτάσω στη νέα μου πτήση. Είμαι εξαντλημένη, έχω έναν αφόρητο πονοκέφαλο / ημικρανία και κυριολεκτικά είμαι ένα βήμα πριν είτε ξεσπάσω σε όλους είτε βάλω τα κλάματα ή και τα δύο.

Αγαπητά αεροδρόμια, παρακαλώ, εκπαιδεύστε το προσωπικό σας ώστε να μιλάει αγγλικά ή άλλες γλώσσες αρκετά καλά για να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά, ειδικά όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Προστίθεται πλέον στη μακρά λίστα αεροδρομίων με το Βερολίνο και το Κάιρο να παραμένουν τα δύο χειρότερα που έχω συναντήσει μέχρι σήμερα που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία».