Βραβεία σχεδιασμού Red Dot 2026 για τα Kia EV4 και PV5

Η Kia Corporation κέρδισε κορυφαίες διακρίσεις στα βραβεία Red Dot: Product Design 2026, με το Kia EV4 να λαμβάνει την υψηλότερη διάκριση του διαγωνισμού «Best of the Best» και το Kia PV5 να αναγνωρίζεται με το βραβείο «Winner», ενώ η πλατφόρμα κινητών ρομπότ MobED, ανακηρύχθηκε επίσης «Winner».

Αυτό το επίτευγμα ενισχύει την παγκόσμια ηγετική θέση της Kia στον σχεδιασμό και αντικατοπτρίζει τη συνεχή επίδραση της φιλοσοφίας σχεδιασμού «Opposites United» στην παροχή καινοτόμων, βιώσιμων λύσεων κινητικότητας με επίκεντρο τον χρήστη.

«Είναι τιμή για την Kia να αναγνωρίζεται για άλλη μια φορά με το βραβείο Red Dot Design, ειδικά με το EV4 να επιτυγχάνει την υψηλότερη διάκριση, Αυτά τα βραβεία αντικατοπτρίζουν τον αντίκτυπο της φιλοσοφίας μας «Opposites United» στη διαμόρφωση λύσεων κινητικότητας που είναι τόσο σχετικές όσο και ουσιαστικές, προσφέροντας διαισθητικές και απρόσκοπτες εμπειρίες για τους χρήστες μας. Από την τολμηρή επανερμηνεία του sedan από το EV4 έως την ευέλικτη, επικεντρωμένη στον χρήστη προσέγγιση του σχεδιασμού PBV από το PV5, και τα δύο οχήματα καταδεικνύουν τη δέσμευση της Kia να συνδυάζει τη συναισθηματική γοητεία με την καθημερινή πρακτικότητα» δήλωσε ο Karim Habib, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Παγκόσμιου Σχεδιασμού της Kia.

Γιατί το Kia EV4 ονομάστηκε «Best of the Best»;

Το Kia EV4 αναγνωρίστηκε για την τολμηρή, καινοτόμο προσέγγισή του στο σχεδιασμό sedan, εισάγοντας μια νέα τυπολογία στην παραδοσιακή κατηγορία. Αναπτυγμένο σύμφωνα με τη φιλοσοφία σχεδιασμού «Opposites United» της Kia, το EV4 διαθέτει μια εντυπωσιακή σιλουέτα fastback που αμφισβητεί τις συμβάσεις, ενώ η έκδοση hatchback ενισχύει περαιτέρω την ευελιξία συνδυάζοντας συμπαγείς, δυναμικές αναλογίες με πρακτικότητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών.

Πώς το Kia PV5 καταδεικνύει τη στρατηγική σχεδιασμού PBV της Kia;

Το Kia PV5, που βραβεύτηκε με το βραβείο «Winner», παρουσιάζει την πρωτοποριακή στρατηγική της Kia «Platform Beyond Vehicle» (PBV) και την αρθρωτή σχεδιαστική της προσέγγιση. Διαθέτει κοινό σχεδιασμό μπροστινού μέρους σε συνδυασμό με ευέλικτες πίσω μονάδες που μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορες περιπτώσεις χρήσης. Η γκάμα περιλαμβάνει μοντέλα Passenger, Cargo, WAV (Wheel Accessible Vehicle) και Crew – το καθένα σχεδιασμένο για να προσφέρει βελτιστοποιημένο χώρο, πρακτικότητα και χρηστικότητα, διατηρώντας παράλληλα μια συνεπή σχεδιαστική ταυτότητα. Η αναγνώριση προσθέτει στην αυξανόμενη λίστα επιτευγμάτων του PV5, μετά το πρόσφατο Χρυσό βραβείο του στα Βραβεία iF Design 2026.

Η συνεχιζόμενη επιτυχία της Kia στο Red Dot

Η σταθερή απόδοση της Kia σε παγκόσμιους διαγωνισμούς σχεδιασμού αντικατοπτρίζει τη δύναμη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής σχεδιασμού της. Οι νικητές του βραβείου Red Dot: «Best of the Best» περιλαμβάνουν τώρα: EV6 (2022), EV9 (2024), EV3 (2025) και EV4 (2026).

Τι κάνει το MobED της HMG νικητή του βραβείου Red Dot;

Αναπτυγμένο από το Robotics LAB, το MobED (Mobile Eccentric Droid) είναι μια πλατφόρμα κινητών ρομπότ σχεδιασμένη να λειτουργεί σε ποικίλα εδάφη και εφαρμογές. Το MobED ενσαρκώνει τη φιλοσοφία σχεδιασμού «Refined Edge» της Robotics LAB - μια προσέγγιση που επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση του τρόπου με τον οποίο τα ρομπότ ενσωματώνονται στο καθημερινό ανθρώπινο περιβάλλον. Αυτή η σχεδιαστική ταυτότητα όχι μόνο διαμορφώνει τη χαρακτηριστική μορφή της πλατφόρμας, αλλά καθοδηγεί και τις αλληλεπιδράσεις της, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την προσβασιμότητα σε ανθρωποκεντρικούς χώρους.

Ενσωματώνει την ιδιόκτητη τεχνολογία Drive and Lift (DnL) και έναν μηχανισμό Eccentric Wheel, επιτρέποντας σταθερή κίνηση σε ανώμαλες επιφάνειες, κλίσεις και κράσπεδα και η πλατφόρμα συνδυάζει λειτουργικό, προσανατολισμένο στο σκοπό σχεδιασμό με συστήματα ελέγχου που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η αναγνώριση Red Dot υπογραμμίζει την ισορροπία της πλατφόρμας μεταξύ καινοτόμου μηχανικής και λειτουργικού σχεδιασμού, καταδεικνύοντας πώς οι λύσεις κινητικότητας επεκτείνονται πέρα από τις παραδοσιακές μορφές οχημάτων.

Το MobED είναι μια πλατφόρμα κινητικότητας επόμενης γενιάς σχεδιασμένη για προηγμένη προσαρμοστικότητα και επεκτασιμότητα. Το μοντέλο παραγωγής, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως πρωτότυπο στην έκθεση CES 2022, παρουσιάστηκε το 2025.