Βραβείο Καινοτομίας στο δήμο Θεσσαλονίκης – Για τις ψηφιακές υπηρεσίες του
Με το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Οικοσύστημα στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Το Βραβείο Καινοτομίας «Μιχάλης Χρηστάκης» της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» απέσπασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Οικοσύστημα που έχει αναπτύξει για την οργάνωση και ενίσχυση τριών σημαντικών διαστάσεων της σύγχρονης δημοτικής λειτουργίας: τη βελτίωση της καθημερινότητας της πόλης, την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών και τη Διαφάνεια των δωρεών.
